Более 26 000 жителей Владимирской области остаются без работы

Ситуация на рынке труда во Владимирской области становится все тревожнее. По данным регионального департамента по труду, за 11 месяцев этого года официально безработными признаны 46 473 человека. Цифра плавающая, одни приходят, другие уходят, но она все равно побила все рекорды. К началу осени в этом статусе успели побывать 31 136 человек. Вторая волна пандемии не менее серьезно отразилась на трудовых отношениях на предприятиях и в сфере услуг.

Показатели особенно пугают в сравнении с данными по 2019 году. Тогда через службы занятости прошли 8,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них статус безработного оформляли 6,5 тысячи человек за год.

Вместе с тем администрация области настроена весьма оптимистично и уверена, что в ближайшее время безработицу удастся сократить. В проекте бюджета на 2021 год озвучен прогноз по числу безработных — 18 468 человек. Как минимум, вдвое ниже сегодняшних цифр. Власти заверяют, что уже начали работать в этом направлении.

Так, директор департамента по труду Андрей Григорьев сообщал, что из-за упрощенной системы оформления статуса безработных (через электронные сервисы, без прихода в службы занятости) появилось много так называемых молчунов. Кто не откликается на вакансии, не ходит на собеседования и, как следствие, не получает пособие. Власти хотели проредить списки и представить реальную картину. Что и сделали. На 1 декабря актуальная численность безработных снизилась до 26 403 человек.

Но одной «зачисткой» неактивных безработных нельзя ограничиться. Нужны места с нормальным заработком и графиком работы. Число вакансий уменьшается. Если в конце лета на бирже труда было свыше 22 тысяч заявок, то сейчас — 20,9 тысячи. Среди рабочих специальностей требуются швеи, водители, слесари, токари, продавцы, повара. Среди специалистов нужны врачи, инженеры, медсестры, учителя, воспитатели, фельдшеры.

Как только власти начали закручивать гайки и требовать отчетность, часть жителей, которые работали с «черной» зарплатой и получили статус безработного, стали снова возвращаться в тень. Наплыв был тогда, когда минимальное пособие было на уровне 4500 рублей. А с октября его сократили втрое. Да и максималку перестали «кому попало» платить. Еще в конце лета около 7 тысяч человек получали по 12 130 рублей в месяц. А сейчас на предельной зарплате от биржи труда остался только 4101 человек.

Уровень безработицы в течение осени удалось снизить до 3,7% от числа работоспособного населения. После первой волны пандемии цифра была на уровне 6%. В прошлые годы среднеобластной уровень не увеличивался выше 1%. В Коврове, Петушинском и Суздальском районах отмечается самая позитивная ситуация на рынке труда: уровень безработицы был меньше 0,5%.

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