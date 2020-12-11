Более 17 миллионов направят на замену окон в школах Владимира

Глобальная замена окон проводится в образовательных учреждениях Владимира. В этом году, как пояснила начальник управления образования Елена Малик, поставили новые пластиковые блоки во всех группах дошкольных учреждений. Работы завершат аккурат под Новый год. А в следующем году мэрия займется школами. Более 17 миллионов рублей направят на замену окон в 19 общеобразовательных заведениях. Хватит на 550 конструкций.

Эти цифры прозвучали в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2021 год, которые проводились в онлайн-формате. Депутаты горсовета адресовали много вопросов от избирателей в управление образования.

— Увы, на асфальтирование тротуаров в детских садах и школах средства не предусмотрены. Это тоже не менее необходимое дело, но пока не хватает денег. Около двух миллионов рублей в следующем году направят на ремонт и замену веранд в детских садах. Также запланированы средства на аварийные работы в образовательных учреждениях, — говорит начальник управления образования Елена Малик.

13,5 миллиона рублей выделят на оплату охраны в школах.

«Призыв» ранее публиковал заявление главы города Андрея Шохина, что уже с февраля 2021 года за охрану в школах вместо родителей начнет платить бюджет. В дневное время будут работать чоповцы, а в ночное — сторожа.

Также на слушаниях по бюджету обсудили варианты решения проблемы с очередями в детские сады. Власти заявили, что в микрорайонах Лесной, Оргтруд, Энергетик все дети старше 1,5 лет обеспечены местами в яслях. Но в таких микрорайонах, как Юрьевец и Веризино, вопрос с нехваткой мест актуален.

В этом году построены садики в Сновицах-Веризино, на Тихонравова, 3, и на Полянке. Но введены в эксплуатацию и открыты для посещения детей они будут только в 2021 году. Элементарно на содержание новых объектов не предусмотрены средства в предельно дефицитном бюджете 2020 года. А вот в следующем году на них потратят 19,1 миллиона рублей. И чтобы окончательно закрыть вопрос с очередями детей в возрасте от полутора до трех лет, построят еще два детских садика в юго-западном районе и Коммунаре.