Более 1000 пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства пациентам с признаками коронавирусной инфекции во Владимирской области начали раздавать 20 ноября. С аптечного склада весь запас отправился в поликлиники региона. За это время медикаменты на руки получили более 1080 человек, лечащихся на дому. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. В список препаратов для лечения амбулаторных пациентов вошли как противовирусные, так и антибиотики с антикоагулянтами.

— Первая неделя реализации программы не является показательной. Любая система требует настройки, могут быть сбои. И я приношу извинения тем пациентам, до кого помощь, может быть, не дошла своевременно, – высказалась Елена Утемова. — Но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы эта помощь всё-таки пришла, пациенты получили её качественно на амбулаторном лечении и не попали в стационар.

Регион получил из федерального бюджета 51 миллион рублей на закупку лекарств.

На данный момент облздрав закупил более 20 тысяч упаковок лекарственных препаратов. По некоторым позициям оказалась 100% поставка, но были и дефицитные. Например, противовирусного фавипиравира пришло лишь 60% от заявленного объема. А самым редким на рынке оказался интерферон альфа интраназальный. В настоящий момент его не могут закупить многие регионы, не только Владимирский, поясняют в департаменте.

Выдача бесплатных лекарств четко регламентирована, предупреждают терапевты. Хотя они и выдают их без подтвержденного теста ПЦР, врач должен быть уверен, что у вас есть явные признаки данного заболевания: температура, одышка, аносмия (потеря обоняния). После чего в карте больного медик ставит шифр У072 — «подозрение на ковид», берет мазок и вносит пациента в регистр выдачи препаратов. Медикаменты, как правило, терапевты развозят по домам. Либо выдают их уже на приеме в поликлинике.

— Не все пациенты вызывают врача на дом. Например, если они чувствуют себя хорошо, температура невысокая, где-то 37,2, то они приходят, обращаются в «красную зону». То есть на обычном приеме врач-участковый, как я, с симптомами ОРЗ не принимает, — предупредила терапевт пятой городской больницы Изабелла Ивкова.

Из общего числа заболевших 20% – это люди пенсионного возраста, у которых обостряются все хронические заболевания на фоне ковида, говорят медики. Поэтому поддерживающая терапия на дому им очень нужна.

Ранее «Призыв» сообщал, что за пенсионерами на самоизоляции поручено теперь следить полиции.