Более 1000 пациентов с коронавирусом получили бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства пациентам с признаками коронавирусной инфекции во Владимирской области начали раздавать 20 ноября. С аптечного склада весь запас отправился в поликлиники региона. За это время медикаменты на руки получили более 1080 человек, лечащихся на дому. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. В список препаратов для лечения амбулаторных пациентов вошли как противовирусные, так и антибиотики с антикоагулянтами.
— Первая неделя реализации программы не является показательной. Любая система требует настройки, могут быть сбои. И я приношу извинения тем пациентам, до кого помощь, может быть, не дошла своевременно, – высказалась Елена Утемова. — Но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы эта помощь всё-таки пришла, пациенты получили её качественно на амбулаторном лечении и не попали в стационар.
Регион получил из федерального бюджета 51 миллион рублей на закупку лекарств.
На данный момент облздрав закупил более 20 тысяч упаковок лекарственных препаратов. По некоторым позициям оказалась 100% поставка, но были и дефицитные. Например, противовирусного фавипиравира пришло лишь 60% от заявленного объема. А самым редким на рынке оказался интерферон альфа интраназальный. В настоящий момент его не могут закупить многие регионы, не только Владимирский, поясняют в департаменте.
Выдача бесплатных лекарств четко регламентирована, предупреждают терапевты. Хотя они и выдают их без подтвержденного теста ПЦР, врач должен быть уверен, что у вас есть явные признаки данного заболевания: температура, одышка, аносмия (потеря обоняния). После чего в карте больного медик ставит шифр У072 — «подозрение на ковид», берет мазок и вносит пациента в регистр выдачи препаратов. Медикаменты, как правило, терапевты развозят по домам. Либо выдают их уже на приеме в поликлинике.
— Не все пациенты вызывают врача на дом. Например, если они чувствуют себя хорошо, температура невысокая, где-то 37,2, то они приходят, обращаются в «красную зону». То есть на обычном приеме врач-участковый, как я, с симптомами ОРЗ не принимает, — предупредила терапевт пятой городской больницы Изабелла Ивкова.
Из общего числа заболевших 20% – это люди пенсионного возраста, у которых обостряются все хронические заболевания на фоне ковида, говорят медики. Поэтому поддерживающая терапия на дому им очень нужна.
Ранее «Призыв» сообщал, что за пенсионерами на самоизоляции поручено теперь следить полиции.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: medvestnik.ru
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