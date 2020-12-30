«Битва снеговиков» и «Самовар-пати»: где погулять с детьми в новогодние каникулы

Афиша развлечений на свежем воздухе

  1. Все в парк!

    Массовые гулянья у городских елок и в парках в новогоднюю ночь по понятным причинам отменены. Зато в другие праздничные дни есть много поводов, чтобы покинуть теплый дом и отправиться навстречу новым приключениям и впечатлениям. Тем более что парки Владимира приготовили на новогодние каникулы очень интересную программу для детей и их родителей. Подробнее о самых ярких событиях новогодних каникул читайте в афише «Призыва».

    Фото: vk.com/parkz33

  2. «Битва снеговиков» 0+

    Новогодние праздники — хорошее время для проведения активного и семейного отдыха на свежем воздухе в сказочном, заснеженном парке. Давайте вспомним наше замечательное детство, когда все собирались во дворе поиграть в снежки и слепить снеговика. Центральный парк объявляет «Битву снеговиков»! Для участия необходимо в период с 20 декабря по 2 января создать своего оригинального снеговика на территории Центрального парка и прислать его фотографию в сообщения группы «ВКонтакте».

    Номинации:

    «Самый смешной снеговик»

    «Самый большой снеговик»

    «Самый оригинальный снеговик»

    «Самая креативная снежная композиция»

    Победители определятся с помощью зрительского голосования в группе Центрального парка «ВКонтакте».

    Награждение победителей пройдет 3 января в «Центральном парке культуры и отдыха города Владимира». Гостей парка будут ждать увлекательные игры и конкурсы, снежная битва, розыгрыш призов, творческие подарки от коллективов города Владимира.

    Не пропустите самую снежную и яркую «Битву снеговиков-2021»!

    Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а

    3 января в 12.00

    Вход свободный

  3. «Самовар-пати» 0+

    На морозных просторах парка «Загородный» пройдёт ежегодный фреш-проект, который очень любят и ждут наши гости. Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. Испокон веков русский народ считается самым щедрым и открытым душой. Именно поэтому целью праздника является возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития.

    На главной площадке развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. Не обойдётся и без сюрпризов — на сцене праздника выступят лучшие творческие исполнители и коллективы города.

    Парк «Загородный»: Судогодское ш., 4

    5 января в 12.00

    Вход свободный

  4. «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 0+

    Парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает всех жителей и гостей города Владимира на детский праздник. Ребят ждет новогодняя интерактивная программа от «Культурно-досугового комплекса», веселая анимация, посвященная символу наступающего года — Быку, а также танцы и хороводы у красавицы-ёлочки с любимыми сказочными героями: Дедом Морозом и Снегурочкой, Эльфом, Зайчиком и другими. Творческие ребята смогут реализовать свои способности в конкурсе на самую оригинальную елку. На детском празднике и родители не останутся без внимания — их поздравит известный владимирский артпроект «ИванОльга».

    Детский праздник «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» подарит массу положительных эмоций и детям, и взрослым!

    Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22д

    2 января в 11.30

    Вход свободный

    Фото: park-druzhba.ru

  5. Каникулы в «Патриаршем саду» 6+

  6. Театрализованная квест-программа «В своей тарелке» 0+

    Парк «Загородный» и арт-объект «Деревня Дуралеевка» вновь спешат предложить вам свою новогоднюю программу! «В своей тарелке» — это театрализованная квест-игра и веселые приключения для детей и взрослых на свежем воздухе. В этом году с жителями «деревни» приключились новые загадочные обстоятельства, и снова без помощи смелых, весёлых и отважных гостей им никак не разобраться.

    В программе:

    — театрализованное приветствие гостей;

    — активный и увлекательный тематический квест;

    — яркие уникальные персонажи;

    — появление главного зимнего волшебника;

    — фотосессия в интерьере «деревни» и праздничных декорациях;

    — общение с Дедушкой Морозом;

    — чаепитие и угощение на тёплой уютной веранде;

    — вручение подарков и «верительных грамот» от Деда Мороза (по дополнительному заказу).

    Парк «Загородный»: Судогодское ш., 4

    2 — 4 января в 11.00 и 13.00

    Цена билета: детский — 600 руб. (с чаем и угощением), взрослый — 250 руб. (с чаем и угощением), 1-2 сопровождающих на организованную школьную группу — бесплатно.

    Предварительное бронирование и подробная информация по телефону «Новогодней приёмной Загородного парка»: 77-32-10

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: park-druzhba.ru


Теги: ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]