«Битва снеговиков» и «Самовар-пати»: где погулять с детьми в новогодние каникулы

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Все в парк!
Массовые гулянья у городских елок и в парках в новогоднюю ночь по понятным причинам отменены. Зато в другие праздничные дни есть много поводов, чтобы покинуть теплый дом и отправиться навстречу новым приключениям и впечатлениям. Тем более что парки Владимира приготовили на новогодние каникулы очень интересную программу для детей и их родителей. Подробнее о самых ярких событиях новогодних каникул читайте в афише «Призыва».
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«Битва снеговиков» 0+
Новогодние праздники — хорошее время для проведения активного и семейного отдыха на свежем воздухе в сказочном, заснеженном парке. Давайте вспомним наше замечательное детство, когда все собирались во дворе поиграть в снежки и слепить снеговика. Центральный парк объявляет «Битву снеговиков»! Для участия необходимо в период с 20 декабря по 2 января создать своего оригинального снеговика на территории Центрального парка и прислать его фотографию в сообщения группы «ВКонтакте».
Номинации:
«Самый смешной снеговик»
«Самый большой снеговик»
«Самый оригинальный снеговик»
«Самая креативная снежная композиция»
Победители определятся с помощью зрительского голосования в группе Центрального парка «ВКонтакте».
Награждение победителей пройдет 3 января в «Центральном парке культуры и отдыха города Владимира». Гостей парка будут ждать увлекательные игры и конкурсы, снежная битва, розыгрыш призов, творческие подарки от коллективов города Владимира.
Не пропустите самую снежную и яркую «Битву снеговиков-2021»!
Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
3 января в 12.00
Вход свободный
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«Самовар-пати» 0+
На морозных просторах парка «Загородный» пройдёт ежегодный фреш-проект, который очень любят и ждут наши гости. Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. Испокон веков русский народ считается самым щедрым и открытым душой. Именно поэтому целью праздника является возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития.
На главной площадке развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. Не обойдётся и без сюрпризов — на сцене праздника выступят лучшие творческие исполнители и коллективы города.
Парк «Загородный»: Судогодское ш., 4
5 января в 12.00
Вход свободный
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«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 0+
Парк культуры и отдыха «Дружба» приглашает всех жителей и гостей города Владимира на детский праздник. Ребят ждет новогодняя интерактивная программа от «Культурно-досугового комплекса», веселая анимация, посвященная символу наступающего года — Быку, а также танцы и хороводы у красавицы-ёлочки с любимыми сказочными героями: Дедом Морозом и Снегурочкой, Эльфом, Зайчиком и другими. Творческие ребята смогут реализовать свои способности в конкурсе на самую оригинальную елку. На детском празднике и родители не останутся без внимания — их поздравит известный владимирский артпроект «ИванОльга».
Детский праздник «А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» подарит массу положительных эмоций и детям, и взрослым!
Парк «Дружба»: ул. Верхняя Дуброва, 22д
2 января в 11.30
Вход свободный
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Каникулы в «Патриаршем саду» 6+
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Театрализованная квест-программа «В своей тарелке» 0+
Парк «Загородный» и арт-объект «Деревня Дуралеевка» вновь спешат предложить вам свою новогоднюю программу! «В своей тарелке» — это театрализованная квест-игра и веселые приключения для детей и взрослых на свежем воздухе. В этом году с жителями «деревни» приключились новые загадочные обстоятельства, и снова без помощи смелых, весёлых и отважных гостей им никак не разобраться.
В программе:
— театрализованное приветствие гостей;
— активный и увлекательный тематический квест;
— яркие уникальные персонажи;
— появление главного зимнего волшебника;
— фотосессия в интерьере «деревни» и праздничных декорациях;
— общение с Дедушкой Морозом;
— чаепитие и угощение на тёплой уютной веранде;
— вручение подарков и «верительных грамот» от Деда Мороза (по дополнительному заказу).
Парк «Загородный»: Судогодское ш., 4
2 — 4 января в 11.00 и 13.00
Цена билета: детский — 600 руб. (с чаем и угощением), взрослый — 250 руб. (с чаем и угощением), 1-2 сопровождающих на организованную школьную группу — бесплатно.
Предварительное бронирование и подробная информация по телефону «Новогодней приёмной Загородного парка»: 77-32-10
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: park-druzhba.ru
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