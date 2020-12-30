«Битва снеговиков» и «Самовар-пати»: где погулять с детьми в новогодние каникулы

На морозных просторах парка «Загородный» пройдёт ежегодный фреш-проект, который очень любят и ждут наши гости. Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару. Испокон веков русский народ считается самым щедрым и открытым душой. Именно поэтому целью праздника является возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития.

На главной площадке развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами, а также флешмоб «Чайничек». В этот день главным обрядом станет, конечно же, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему будут вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях. Также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое. Не обойдётся и без сюрпризов — на сцене праздника выступят лучшие творческие исполнители и коллективы города.

Парк «Загородный»: Судогодское ш., 4

5 января в 12.00

Вход свободный