Банк в вашем телефоне

Сбербанк предоставляет возможность своим клиентам управлять собственными финансами с помощью специального приложения «Сбербанк Онлайн». Сегодня мы спросили жителей Владимира, почему они активно используют интернет-банк от Сбера.

Юлия, мастер салона красоты

Я – активный пользователь интернет-банка. Иметь банк в своем смартфоне очень удобно, т.к. практически все сейчас пользуются банковскими карточками. Очень часто мне переводят деньги за оказанные услуги через «Сбербанк Онлайн» или, например, расплачиваются крупными купюрами и мне приходится переводить сдачу на карточку клиентки. Много времени я провожу на работе и возможность быстро совершить банковские операции, не посещая филиала банка, для меня очень важна.

Алина, молодая мама

Год назад я стала самой счастливой на свете мамой. Моя дочка Верочка радует меня каждый день, но времени на себя и на решение бытовых вопросов практически не остается. Поэтому меня очень выручает интернет-банк «Сбербанк Онлайн» . Пока дочка спит, я занимаюсь бытовыми вопросами – оплачиваю квитанции за коммунальные услуги, пополняю баланс сотового телефона себе и мужу. Все очень удобно и быстро.

Ирина Леонидовна, бухгалтер

Работа бухгалтера важна и ответственна, много времени я провожу в офисе и домой иногда возвращаюсь поздно. Времени иногда не хватает просто катастрофически, и тогда мне на помощь приходит «Сбербанк Онлайн». Я управляю своими счетами, перевожу деньги сыну, который учится в Москве, плачу за услуги ЖКХ, совершаю покупки в интернет-магазинах. Даже поздно вечером дома я могу провести все нужные банковские операции.

ПАО Сбербанк