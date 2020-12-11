Автомобиль для чиновника: на чем ездят «слуги народа»

Расходы на содержание чиновников Владимирской области и обслуживание их автопарка растут. Больше средств приходится тратить на налоги, коммунальные услуги, бензин, страховки и, конечно, зарплаты. И если с остальными расходами более или менее понятно, то публично нигде не всплывают данные, сколько конкретно тратят на автомобили. Эту информацию можно почерпнуть на портале госзакупок. В течение года власти выставляют десятки контрактов на ремонт и покупку автомобилей, приобретение топлива и страховых полисов.

Любопытно, что администрация области в этом году отказалась от покупки автомобилей, а вот мэрия — нет. Правда, в списке были скромные легковушки марки «Skoda» и «Chevrolet». 2019 год был более удачным для двух автопарков. Мэрия в числе прочих приобрела два бизнес-седана «Genesis-G80», а область — 10 легковушек «Toyota-Camry».

Вообще же в 2021 году на общегосударственные вопросы область потратит 2,4 миллиарда рублей. Расходы на содержание 37 органов власти выросли на 41% от плана 2020 года. Расходы на областной парламент увеличились на 5,7% и составят 130,6 миллиона рублей.

Траты «Белого дома» куда больше, они подскочили на 22,3% до 206,5 миллиона рублей. В городе Владимире порядок цифр скромнее. Совет народных депутатов потратит в следующем году 16 миллионов рублей, администрация Владимира — 294 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрии катастрофически не хватало денег на зимнюю уборку города. Спецтехника вышла из строя, а денег на ее ремонт не было. Весьма кстати пришлась помощь области. Да и погода подсобила. В отсутствии снегопадов центр управления городскими дорогами спокойно успеет купить запчасти и подлатать «убитый» автопарк.