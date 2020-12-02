Аптечные сети: нам негде взять лекарственные препараты

Во Владимирской области сохраняется дефицит лекарств, которые назначают пациентам с симптомами коронавируса. Об этом шла речь на круглом столе с участием общественников, политиков, чиновников и представителей фармацевтического рынка. Еще в октябре из розничной продажи пропали популярные противовирусные препараты и ряд антибиотиков. Ситуация не изменилась с приходом зимы. По словам представителя крупной аптечной сети, необходимые препараты фармацевтам негде взять и сегодня.

— У поставщиков нет нужных лекарств. Вообще нет. Мы не можем их нигде найти, — говорит директор сети аптек Шарма Ашок Кумар. — При этом до дефицита был ажиотажный спрос. Приходит, например, к нам бабушка, говорит: милок, дай 10 упаковок такого-то лекарства. Понятно, что столько ей не надо, что покупает впрок.

Фармацевты признаются: на фоне роста числа заболевших коронавирусом люди действительно начали скупать лекарства. Медицинские рекомендации ходили по рукам. Не надеясь на консультацию специалистов, многие занимались самолечением. Одновременно с этим часть препаратов зависла на складах из-за проблем с маркировкой. Сейчас эти сложности временно преодолены, но лекарств все равно не достать. Часть из них уходят на обеспечение пациентов, остающихся на дому и получающих препараты бесплатно. А нарастить нужный объем производства непросто, говорят эксперты.

— Если в первую волну пандемии на фоне дефицита средств индивидуальной защиты мы смогли быстро наладить выпуск масок, переориентировали 110 производственных площадок, то с лекарственными препаратами не все так просто, — говорит заведующая отделом торговли областного департамента предпринимательства Анна Крашенинникова. — Люди много покупали лекарств про запас, как гречку. А нарастить производственные мощности сложно.

Однако, во владимирском Росздравнадзоре считают, что положительные сдвиги в решении проблемы все-таки наметились.

Начиная с 24 ноября, почти по каждому наименованию лекарств прослеживается рост, отметил специалист. В розничной сети их становится больше. Это показал мониторинг 17 аптечных сетей. «Такого, чтобы лекарственного препарата вообще не было во всех аптеках на территории Владимирской области, мы не наблюдаем», — говорит руководитель территориального органа Росздравнадзора Александр Лёзов.

Кроме того, он уверен, что скоро вопрос дефицита препаратов для пациентов с симптомами коронавируса может и вовсе отпасть. Больные с подозрением на ковид или подтвержденным диагнозом уже начали получать лекарства бесплатно, а значит, необходимости закупать препараты у них нет. А те, кто ищет антибиотики, действуют, как минимум, опрометчиво. Специалисты подчеркивают, что они не помогают при COVID-19 и нужны только в случае осложнений. Поэтому много вопросов к медикам, которые уже на первичном приеме выписывают препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекций, и к аптекам, которые продают лекарства без назначений.

— Антибиотики у нас выдаются только по рецепту врача. Есть добросовестные аптеки, которые так и поступают, а другие будут продавать и зарабатывать на этом деньги. У нас очень большое количество жалоб поступает по этому вопросу. Проверяем, а рецепт никто и не выписывал, — говорит руководитель территориального органа Росздравнадзора.

Эксперты отмечают, что дефицит лекарств — проблема не только Владимирской области. Сбои наблюдаются по всей стране. И если в первую волну пандемии главный вопрос касался приобретения средств индивидуальной защиты и антисептиков, то сейчас людей интересует отсутствие необходимых препаратов, многие из которых были назначены врачом. Жители региона активно скупают друг у друга лекарства. В Интернете все больше объявлений с просьбой продать антивирусные препараты или антибиотики, исчезнувшие из аптек.

Что самое интересное, обеспечить отдельными наименованиями лекарств не могут и ковидные госпитали. По словам заместителя главы областного департамента здравоохранения Евгения Тяпкина, сложности возникают не только с препаратами для амбулаторного лечения, достать лекарства сложно и для пациентов в стационарах. Поставку некоторых препаратов подтверждают только в январе, а нужны они уже сегодня. Так, средство для предупреждения цитокинового шторма, смертельно опасного ответа иммунной системы на вирус, на складах нет в наличии. «Деньги есть, а препаратов на рынке нет», — отметил Евгений Тяпкин.

По словам экспертов, за время пандемии схема лечения коронавируса менялась несколько раз. Причем основательно.

Новые препараты, которые рекомендуют сегодня, отсутствуют по объективным причинам. Их не успевают производить. Но это не означает, что пациент останется без помощи, говорят специалисты.

— Легкую степень тяжести можно лечить тремя-четырьмя схемами. Все для начала лечения у нас есть, — говорит Евгений Тяпкин.

Участники круглого стола сравнили происходящее с военными действиями, ответная реакция на которые должна быть аналогичной. Сейчас важно закрыть дефицит, а уже в будущем решить проблему кардинально. Одно из прозвучавших на круглом столе предложений касается организации государственных аптек, в том числе на базе ФАПов. И создание стратегического запаса лекарств.

Ранее «Призыв» сообщал, что в области начали раздавать бесплатные лекарства пациентам с симптомами коронавируса. Но получат их не все.