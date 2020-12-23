Аппарат почти за 200 миллионов рублей установили в онкодиспансере

Областной онкодиспансер приобрел новый радиотерапевтический комплекс — линейный ускоритель. Аппарат предназначен для проведения эффективного облучения злокачественных новообразований. Он поможет бороться с опухолями без хирургического вмешательства. Техника, произведенная в США, была закуплена на федеральные средства в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость ускорителя — 195 миллионов рублей. По счету в медучреждении он стал третьим, но самым современным.

Преимущество последнего — сверхвысокая точность облучения, говорят медики. Вероятность отклонения пучка ионизирующего излучения – не более 0,75 мм от границы опухоли. Что очень важно, потому что при данном методе лечения здоровые ткани практически не затрагиваются. Побочные явления сводятся к минимуму.

Новое оборудование автоматически контролирует положение больного во время сеанса облучения с интервалом 10 миллисекунд. Для человека при этом подбирается наиболее оптимальный режим лучевой терапии, все физические параметры рассчитываются с высокой точностью: разовая доза, суммарная доза, объем облученной опухолевой и здоровой ткани.

– С помощью нового линейного ускорителя мы сможем применять такой метод радиотерапевтического лечения, как стереотаксис, – говорит Андрей Шейко, заведующий радиотерапевтическим отделением № 2. – Этот метод еще называют радиохирургией. Он заключается в сверхточном облучении патологического очага высокой дозой ионизирующего излучения всего за 1-3 сеанса. Стереотаксическая лучевая терапия особенно эффективна на ранних стадиях онкозаболеваний, например, при раке легкого. У нас появится возможность без наружных разрезов и болевых ощущений удалить опухоль. Радиохирургическим методом можно воздействовать и на более крупные опухоли, бороться с метастазами.

В 2020 году онкодиспансер получил 25 единиц медтехники на 409,5 миллиона рублей.

«Призыв» регулярно рассказывает о новых случаях заболевания онкологией у жителей региона, которые получают точную диагностику именно здесь. Но, к сожалению, несвоевременно проходят лечение уже на местах, у себя в районных больницах, где их заставляют заново проходить всех врачей. Ежегодно в областной диспансер обращаются более 80 тысяч пациентов. Из них более 9 тысяч наблюдаются в стационаре, рассчитанном на 310 коек.

В этом году Владимирский онкодиспансер получил 25 единиц медтехники на общую сумму 409,5 миллиона рублей. В ближайшие пять лет в рамках нацпроекта закупят ещё 146 позиций современного оборудования: ангиографы, аппараты МРТ, лазерные хирургические и эндовидеоскопические комплексы, УЗИ экспертного класса.