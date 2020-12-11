Актуальные вопросы о финансах

Любой человек должен обладать минимальными знаниями в отношении финансов. Что ему это даст? Это поможет принимать разумные решения и правильно распоряжаться своими деньгами — накапливать их, приумножать, да и просто расходовать с умом.

Таким знаниям и умениям не уделяется много времени в учебных заведениях, но в тоже время они жизненно необходимы каждому из нас. Это и есть – финансовая грамотность, которая включает в себя не только теоретические, но и практические навыки, которые, как мы понимаем, важнее.

Итак, начнем? Сегодня мы постараемся ответить на несколько вопросах о финансах.

Что такое депозит

Вклад, он же депозит, это определенная сумма денег, переданная в банк на хранение с целью получения прибыли. Разница в этих понятиях отсутствует. И суть одна – сохранить и даже преумножить свои средства. На сумму, которая хранится на вкладе, начисляются проценты.

Чтобы выбрать вклад, нужно определиться с целью, которой вы хотите достичь, и действиями, которые вы хотите выполнять с вкладом. У вкладов отличаются параметры: валюта, срок, возможность пополнения и/или снятия. Чем больше операций с деньгами на вкладе вы можете совершать, тем ниже доходность. Проценты по вкладу начисляются за оговоренный период.

Стоит ли бояться кредитов

Почти каждый потребитель рано или поздно сталкивается с необходимостью взять кредит. Большая часть россиян брать кредиты боится. Однако, не так кредиты опасны, как о них говорят. Просто нужно уметь их выгодно взять, с ними жить и вовремя прощаться.

Кредиты бывают разными. Но все они зависят от потребности. Ипотечный — для покупки квартиры, авто — для покупки машины, есть еще образовательный, целевой — для ведущих личное подсобное хозяйство. А также кредиты для разных возрастов: для молодых заемщиков от 18 до 21 года, для пенсионеров… Однако самый распространенный кредит — потребительский. Его выбирает 61,3 процента населения, чаще других за ним обращаются россияне от 35 лет и старше. Специалисты рекомендуют выбирать для кредита тот банк, на карту которого приходит ваша заработная плата или пенсия. И, конечно же, необходимо учитывать условия на каких банк выдает кредиты.

Раньше для получения кредита банки требовали кучу документов и поручительство. Теперь даже справки собирать не нужно. Сбербанк, например, требует только паспорт, если берёте первый кредит до 300 000 рублей. Если вы владелец зарплатной карты Сбербанка — нет необходимости идти в офис банка, просто нужно заполнить анкету в Сбербанк Онлайн.

Кредит оформить можно в офисе банка, или не выходя из дома – через интернет. Можно оформить страховку, которая станет защитой в трудный момент. А дальше важно в сроки погашать кредит. Видите, на деле все просто.

Как выбрать банк для себя

На что же здесь следует обратить внимание? Конечно, можно провести глубокий анализ лицензии, сайтов, открытой отчетности. Изучить различные профессиональные рейтинги. Но по результатам опросов, на выбор банка влияют три фактора: привлекательность условий, надежность банка и удобство сервисов/качество обслуживания.

Итак, в первую очередь при выборе банка клиенты обращают внимание на его привлекательные условия. Так считает большинство респондентов. И причиной тому не только экономическая выгода, но и возможность удовлетворять свои повседневные потребности. Дальше по значимости — это надежность банка (56%). Но этот фактор, подчеркивают эксперты, важнее, чем другие для людей старше 45 лет. Также при выборе банка россияне обращают внимание на удобство сервисов и качество обслуживания.

По результатам опроса более 5000 человек из 200 городов России, узнали причины, по которым они выбирают банк. При этом опрашивались разные категории клиентов: студенты, специалисты, семьянины. Результат был ожидаемым — респонденты отдали предпочтение крупным банкам в рейтинге востребованности у россиян, первое место занял ПАО Сбербанк.

Что такое банк под рукой

Сегодня сложно представить свою жизнь без банка, который всегда под рукой. Многие привыкли совершать платежи в пару кликов с мобильного телефона и переводить деньги близким без посещений офисов.

Интернет-банк — это система, которая позволяет получать услуги банка через интернет. Например, переводить деньги, оплачивать счета или погашать кредит. И все это без походов в отделения и очередей. Зайти в интернет-банк можно с компьютера, планшета, смартфона. Впрочем, на мобильные гаджеты удобнее поставить специальные приложения — ими сподручнее пользоваться.

Кроме этого, в онлайне выгоднее менять деньги, покупать страховые полисы, оформлять вклады, кредиты и пакеты услуг. Регистрация в интернет-банке очень простая и займет буквально пару минут. Платить за такой удобный функциональный сервис в крупных банках, как правило, не нужно.

Одно из самых функциональных на рынке — Сбербанк Онлайн. В нем можно совершать 99% всех операций, доступных в обычном офисе. Простое и интуитивно понятное приложение Сбербанка уже оценили миллионы довольных клиентов — в 2020 году оно в очередной раз стало лучшим приложением для финансов по итогам всероссийской премии «Рейтинг Рунета».

Как защитить себя и свои деньги

Вам или вашим близким звонили мошенники и пытались выманить ваши персональные данные? Пришло письмо или сообщение якобы от Сбербанка? Обнаружили поддельный сайт или аккаунт в соцсетях с логотипом банка? Стоп! Это – мошенники.

Сейчас есть десятки разных схем или их вариаций. Самый стандартный сценарий: звонок якобы из колл-центра или службы безопасности банка с упоминанием ваших личных данных и выманиванием конфиденциальной информации под предлогом того, что у вас пытаются украсть средства, произошла какая-то подозрительная операция, в системе произошел сбой, перевели деньги по ошибке и так далее. И у вас просят полные данные карты. Не давайте никакой конфиденциальной информации, потому что в банке не могут попросить вас назвать CVV-код (три цифры с оборотной стороны карты), код из СМС, пароль от вашего онлайн-кабинета. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Сразу заканчивайте разговор.

Или еще вариант. Вам приходит письмо на почту с просьбой пройти опрос от банка или вы стали победителем лотереи. Затем вас просят пройти по ссылке. Таким образом можно попасть на фишинговый сайт. Фишинг — это когда у вас пытаются выудить секретную информацию, например, пароль от личного кабинета. Вы проходите «опрос» на сайте, вам обещают крупную сумму вознаграждения, и для подтверждения карты и перечисления бонусов вас просят перечислить «закрепительный платеж». Вы отправляете деньги, а потом не можете связаться с ни с кем – потому что это — мошенники. И что делать? Вообще не читать письма и не переходить по ссылкам? Просто настройте блокировку фальшивых сайтов в своём браузере. Когда оплачиваете покупки в интернете, проверяйте адрес сайта, выбирайте защищённое интернет-соединение (адрес сайта должен начинаться с букв https).