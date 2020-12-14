Адекватность ситуации поможет найти работу

Пандемия изменила рынок труда. Всё больше жителей Владимирской области ищут работу. Что им важно знать и учитывать? На что обращают внимание при найме работодатели? О ситуации «Призыв» поговорил с известным во Владимире HR-специалистом Еленой Титович (Арсениной).

Кто вы? Не узнаю вас в гриме

— Как повлияла пандемия на взаимоотношения работодателей и соискателей рабочих мест психологически: изменились ли ожидания, запросы, оценки кандидатами вакансий и кандидатов — работодателями?

— Пандемия, безусловно, вызвала стресс у тех и других. Многие не привыкли к онлайн-встречам, не привыкли общаться с потенциальным работодателем или кандидатом, находящимся где-то по ту сторону экрана. И очень трудно принимать решение, тем более касающееся человека, пообщавшись с ним удаленно. Всё-таки Skype, Zoom и прочие онлайн-коммуникации не дают ощущения полноценного контакта. Поэтому многие люди оказались в состоянии фрустрации и пребывают в нём уже более полугода, с начала режима пандемии.

Но не только процесс найма затруднён: коммуникации между работодателем и сотрудником, тоже зачастую перешедшие в онлайн-формат, изменили и корпоративные отношения. Есть люди, которым не важен коллектив, но таких немного. Для многих понятие работы неразрывно связано с общением, с коллегами. Для них это крайне важно, и даже в описаниях вакансий часто указывается: «Хороший коллектив, дружный, отмечаем праздники вместе» и т.д. В пандемию эта ценность пропала. Как результат — стресс.

Ещё момент. Пандемия позволила работодателям выявить неэффективных сотрудников. Раньше личный контакт микшировал недостатки: подкупал вид бодрых ребят в офисе, умеющих себя презентовать. А в онлайне очарование сотрудником руководителя (уверенно говорит, излучает оптимизм, шутит) ушло, остались только результаты работы. Неэффективность проявилась ярче.

— И многие оказались безработными. А для людей это удар.

— Да, конечно. Когда компания расстаётся с человеком, для него это стресс. В любом случае, даже если ему обеспечили солидное выходное пособие, обещали хорошие рекомендации, помогли устроиться на другом месте (есть такое понятие — аутплейсмент, когда сотрудник уже не нужен, но за былые заслуги ему делают аккуратный переход в другой бизнес).

Эффективных сотрудников бизнес старается сохранить. Даже если их функции стали неактуальны, им предложат другие задачи.

Находясь в стрессе, человек не может включить все свои ресурсы для того, чтобы адекватно вести себя на рынке труда: понять, что происходит, чего он хочет, сколько он стоит. Это же целая работа — проанализировать ситуацию, выработать стратегию и, в конце концов, хорошо устроиться. Все люди разные, чтобы справиться со стрессом, каждому требуется разное количество времени, кому-то даже несколько лет.

И, к сожалению, большинство активных сегодня соискателей как раз оказались на рынке труда не по своей воле. «Позитивные безработные» — те, кто уходит из бизнеса, например, из-за отсутствия возможности развиваться на текущей работе, либо в поисках чего-то более интересного, видя тяжёлую экономическую ситуацию, не рискуют, выжидают, не идут на рынок труда. Его наполняют другие.

Невостребованных сотрудников нет

— То есть, несмотря на то, что специалистов на рынке труда стало больше, а выбор у работодателей шире, качественно рынок труда «просел», там превалируют невостребованные сотрудники?

— Я воздержусь от термина «невостребованный сотрудник». Ни в коем случае не считаю кого-то невостребованным и ненужным, не хочу так говорить про людей вне зависимости от контекста.

Но тем, кто находится в поисках работы, надо посмотреть правде в глаза. То есть быть адекватными ситуации, что получается не у всех. Трудно отказаться от иллюзий, трудно уяснить, что былые заслуги — то, что вы где-то висели на доске почёта, получали грамоты или ценные подарки, — это замечательно, но это всё в прошлом. Особенно если те заслуги никак не конвертируются в новую реальность.

Статус, который когда-то был, не нужно нести в другие бизнесы. В другом бизнесе статус придётся создавать заново.

А вот если человек умеет посмотреть правде в глаза, понять, что он реально умеет делать, и сколько это стоит, если он может соединить эти вещи, то он адекватен. И с этим уже можно идти на поиск работы.

Счастье разных поколений

— Во время пандемии изменились взгляды на работу: кто-то панически боится её потерять, другие, наоборот, поняли, что приоритетны другие ценности — семья, дом, спокойствие и т.д. Знаете ли вы такие примеры, и как думаете, на что надо ориентироваться в выборе приоритетов?

— Я — за счастье. В том, что человек меняет жизненные приоритеты, ничего страшного нет. Если он, конечно, знает, каким образом закроет финансовые потребности, например, есть ли у него альтернативные источники дохода. Это, скорее, непривычно людям возрастным, воспитанным в советское время. Им важно ходить на работу, чтобы получить признание, быть частью большого дела, частью коллектива; много трудоспособных людей выросли на этих ценностях.

— Ну, почему, в последние годы тоже усиленно внушалось то, что успех — это именно профессиональный рост. Успех как семейное благополучие рассматривается редко.

— И всё же отношение разных поколений к работе разное. Сейчас на рынке труда активны три поколения — их разделили условно, но, тем не менее, можно этой моделью воспользоваться. Поколение Х — рождённые с 1963-го по 1983 год (плюс-минус несколько лет). Это люди, заставшие Советский Союз, помнящие лихие 90-е. Это люди, готовые ради работы пожертвовать семьей и личным временем. Это поколение «инфарктов в 30 лет на рабочем месте».

Им важен статус, красивое название должности и т.д. И личные отношения у них всегда следуют за профессиональными.

Поколения Y и Z — более цельные. Они не видели нищеты, у них нет, как у родителей, навыков покупки двух пакетов гречки впрок (а вдруг дефицит?). Вот эти молодые люди как раз лишены стремления к статусности и у них другие жизненные ценности. Они не будут автоматически уважать человека только за то, что он – начальник. Им важно, какой он человек.

Если раньше HR-сообщество посмеивалось над «молодыми соискателями», то сейчас приоритеты поколений Y и Z — такие, как эмоциональный опыт, самовыражение, открытая и честная коммуникация, защита природы, — это уже просто реальность.

В одной известной компании был такой случай: девушка пришла устраиваться на работу. Компания в Москве, кандидатка из Новосибирска. Специалист хороший, её готовы взять. Но она попросила сначала пройтись по офису, осмотреться. Ей разрешили, она вернулась и отказалась от работы. Причина: у кофемашины стоят пластиковые стаканчики. По её мнению, компания экологически безответственна. Трудиться в такой для неё неприемлемо.

Раньше бы над таким смеялись. Сейчас исключения становятся правилом. Я знаю пример, когда девушка отказалась от новой работы с зарплатой в 3 раза больше, чем имела, потому что при онлайн-собеседовании она включила видео, а с другой стороны видео не включили. Она сочла это неуважением, а для нее уважение к личности – одна из ключевых ценностей.

И важно отметить, что все это совершенно не связано с профессиональными качествами. Человек может быть отличным специалистом, просто у него другие ценности, и то, что было нормально 10 лет назад, неприемлемо сейчас.

— То есть отношение к работе напрямую зависит от возраста?

— Я не могу, к сожалению, сослаться сейчас на исследования, но мой опыт говорит о том, что одинаково безответственно к работе могут относиться и 18-летний молодой человек без опыта, и человек за 50 с колоссальным опытом. У каждого свои причины. Первый, например, еще не осознал ценности работы и ему интереснее то, что происходит после, а второй уже «переболел» всеми возможными сверхмотивациями, и ему тоже уже интереснее то, что происходит после работы. И так же одинаково ответственно и внимательно могут относиться к работе молодой человек и работающий пенсионер, влюбленные в свое дело, держащие руку на пульсе, изучающие и внедряющие новое.

— В период коронавируса изменилась общественная оценка тех или иных профессий: скажем, ещё вчера спортсмены или артисты, пользовавшиеся успехом, сегодня воспринимаются менее значимыми фигурами, чем, допустим, врачи. Как соотнести личную самооценку с общественным мнением, как не потерять веру в себя?

— Индустрия развлечений сейчас в тяжелом состоянии, это правда. Во Владимире довольно много людей, которые в ней заняты, и им тяжело не только финансово, но и психологически. Потому что, как правило, они экстравертны, коммуникативны, а сейчас лишены не только заработков, но и связанного с ними привычного общения. Я знаю примеры, когда эти люди готовы взяться за любую работу, но при этом говорят, что как только ситуация нормализуется — они вернутся к любимому делу. Правда, никто не знает, когда она нормализуется, в этом и сложность.

Нужен наставник

— Сказалась ли дистанционка на профессиональных качествах работников: наблюдается ли «проседание» профессиональных качеств, утрата навыков социальных коммуникаций и т.д.?

— Давайте разберёмся, в чем заключается «профессиональное проседание»? Если мы о том, что предположительно снизилась общая эффективность, то нужно разобраться в возможных причинах, связанных с режимом пандемии. Чтобы человек качественно выполнял свою работу, он должен быть хорошо обучен, адаптирован к своей деятельности, он должен знать, у кого что можно спросить. У него, безусловно, должен быть наставник.

Есть понятие «баддинг» — это тип наставничества и инструмент обучения.

Баддинг помогает человеку адаптироваться в компании и максимально мягко и дружелюбно освоить новое. Наставник, которым может быть даже специалист другого отдела, посвящает работника в различные нюансы — от самых элементарных, например, где находится туалет, до специфических, скажем, как одеваться, как лучше обращаться к тому или иному коллеге, чтобы не вызвать раздражения.

Сейчас с этим сложнее, поскольку почти 100% коммуникации происходит онлайн. Некоторым людям непросто выстроить доверительные отношения с человеком, который находится «по ту сторону экрана». Поэтому теоретически да, можно предположить, что качество адаптации снизилось.

С другой стороны, мы не знаем, все ли вернутся в офлайн. Сейчас многие бизнесы уже справились с шоком и чувствуют себя комфортно, а есть и те, кто и до режима тотальной удаленки так работал, и для них по сути ничего не изменилось.

Могу предположить, что произойдет естественный отбор, который отсеет тех, кто не может адаптироваться к онлайн-коммуникации.

Попросите обратную связь

— Пандемия нарушила привычное течение жизни, и многие люди оказались в растерянности – не знают, где и как себя применить, начинают комплексовать, занижать свою самооценку. Как помочь этим людям?

— Давайте разберём конкретную ситуацию по поиску работы. Возьмём какого-то усреднённого кандидата. Например, еще год назад он размещал резюме на работных сайтах, его приглашали на интервью, и у него осталось впечатление, что 2-3 раза в неделю либо чаще он проходил собеседование. Что сейчас? Он делает всё то же самое, но ничего не происходит. Он не видит вакансий. Его не зовут совсем, либо зовут вовсе не туда, куда бы он хотел. Естественно, не принимать это на свой счёт трудно.

Даже самый уверенный в себе человек начинает сомневаться в себе и задавать вопрос «А что со мной не так?»

И этот вопрос – очень важный момент, это старт работы над собой и подготовки своей личной стратегии поиска работы в новых условиях.

Итак, что делать в такой ситуации:

Идти на интервью. Даже если вам не нравится компании. Это важно сделать для того, чтобы потренировать навык общения с потенциальным работодателем. Ведь к важным интервью, которых вы ждете и на которые вы делаете ставку, обязательно нужно готовиться. И навык самопрезентации – один из ключевых навыков нашей сегодняшней реальности. Просить дать обратную связь и воспринимать ее максимально адекватно. Убрать эмоции и отделить оценочные суждения от фактов. Факты использовать при корректировке личной стратегии поиска работы. Если вам откажут в обратной связи по результатам интервью, можно найти HR-специалиста, которому вы доверяете, через знакомых, и обратиться к нему с просьбой о тренировочном интервью. Провести «инвентаризацию» свои навыков и опыта, внимательно и с разных сторон посмотреть на них и разложить на несколько кучек:

Это сейчас востребовано

За это хорошо платят

Это я люблю делать, но платят ли за это – непонятно

Это сейчас никому не нужно и просто дорого мне как память

И поверьте, у вас сложится довольно ясная картина. Сразу станет очевидно, и как назвать резюме, и в каких разделах его разместить, и сколько денег (+\-) просить на интервью.

Подготовиться к тому, что ваш наниматель может быть, например, моложе вас. Он может выглядеть не так, как, по вашему мнению, должен выглядеть владелец компании или генеральный директор. Либо вы можете быть не согласны с тем, как ту или иную задачу решает компания, в которую вы хотите попасть. Как вы будете с этим справляться, тоже очень желательно подумать заранее.

Надежда для 50+

— Личный вопрос в завершение разговора. Мне недавно исполнилось 50 лет. Я, честно признаюсь, по этому поводу комплексовал. Тем более все вокруг говорят: возрастные сотрудники не нужны, их никто не берёт на работу, шансов хорошо устроиться нет. Это так?

— Очень хороший вопрос. Было такое — лет 15 назад. Сейчас ситуация изменилась. У меня буквально свежие примеры: провела три удачных найма кандидатов — двум по 47, одному 53 лет. Причём двое в своих резюме не указали возраст, посчитав, что это станет непреодолимым препятствием для трудоустройства. А работодатели как раз просили подыскать им, скажем так, возрастных кандидатов: те детей уже вырастили, романы «перекрутили», более-менее успокоились и хотят работать. Так что, наоборот, это оказалось не препятствием, а попаданием в запрос.

Возраст может стать препятствием только тогда, когда человек утратил адекватность: у него куча заслуг, он прекрасный специалист, у него сохранны все навыки, есть опыт, но работать он не хочет. Он уже все, что хотел, заработал и купил, уже наигрался в карьеру, детей обеспечил. Как правило, такой человек и не стремится работать, но его могут пригласить на конкретную задачу в качестве эксперта, и он блестяще ее выполнит. Другой вопрос, если у такого человека все же остались амбиции, либо его личная ситуация вынуждает его идти на работу. Ничего хорошего не получится, человек будет страдать и заставлять страдать всех вокруг.

Если же у человека в пятьдесят ли, в шестьдесят ли лет осталась незамутнённая любовь к своей работе, если нет проблем с коммуникацией, с освоением нового, я уверена, что никаких проблем с трудоустройством у него не будет никогда и нигде. Личность всегда первична, профессия только следует за ней.

— Спасибо! Вы не только дали мне интересную информацию, но и утешили. Без куска хлеба не останусь. При наличии адекватности.