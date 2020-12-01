72 ребенка родились от ВИЧ-положительных матерей в 2020 году

За 10 месяцев этого года во Владимирской области от ВИЧ-инфицированных матерей родились 72 ребенка. Всего же в настоящее время в СПИД-центре наблюдаются 319 детей, из них 65 – с подтвержденным диагнозом ВИЧ. Такие данные озвучил облздрав ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.

В ведомстве напоминают, что ВИЧ-инфекция передается всего тремя путями: при незащищенном половом контакте, через кровь зараженного человека либо от инфицированной матери ребенку. При этом отмечается, что ВИЧ «взрослеет». Заболеваемость смещается на более старшие возрастные группы, это люди 30-50 лет. И все чаще это не маргиналы, а социально благополучные и трудоустроенные люди.

За 10 месяцев этого года во Владимирской области был выявлен 351 новый случай ВИЧ: 216 мужчин и 135 женщин. Для сравнения, в прошлом году цифры были выше – 515 новых заразившихся.

В современных условиях с диагнозом ВИЧ можно жить долгой полноценной жизнью, уточняют в облздраве. Главное, вовремя пройти тест. Сделать это можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41.

Тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и анонимно.

Провериться на ВИЧ также можно и в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к любому специалисту в поликлинику.

Кроме того, с 1 по 7 декабря Владимирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом открывает «горячую линию». Свои вопросы можно задать по телефонам: (4922) 32-99-43, 32-97-87, с 8.00 до 15.00, кроме выходных.

Владимирская область не входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов. На 1 ноября 2020 года в области зарегистрированы 6646 больных, умерло за весь период наблюдения 1523 человека, из них вследствие ВИЧ – 591.

О том, как переживают пандемию коронавируса владимирцы с положительным ВИЧ-статусом и хватает ли им лекарств, «Призыв» рассказывал здесь.