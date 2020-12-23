35 млн рублей потратят на подведение сетей к участкам многодетных семей в Юрьевце

Около 35 миллионов рублей потратят из бюджета на строительство коммуникаций к участкам, которые владимирские власти бесплатно предоставили многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения проложат в Юрьевце. Проекты и сметы разработали в этом году.

Во Владимире семь лет реализуется программа по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам многодетных семей. За это время построено 38 км дорог, 27 км газовых сетей, 3,1 км сетей водоснабжения и 3,6 км сетей водоотведения. Коммуникации появились в Юрьевце, Лунево, на Полянке. Темпы развития инфраструктуры не успевают за объемами индивидуального жилищного строительства.

162 многодетные семьи из Владимира числятся в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За последние 8 лет участки бесплатно получили 955 многодетных семей, в том числе в этом году их оформили 74 семьи. Разрешение на строительство домов на этих участках оформили 423 семьи. Из них 35 смогли добиться бюджетной поддержки.

Достижение 2020 года — 21 семья получила свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство жилья. Это порядка 28 миллионов рублей. Семьи могут претендовать на поддержку в размере 70% от суммы сметы работ.

Мэрия Владимира также реагирует на обращения многодетных семей по улучшению транспортной сети в присоединенных территориях. Так, в Пиганово и Юрьевец стал ходить новый маршрут № 33С, на Полянку продлили маршрут № 4С, а в загородную зону — № 13С.