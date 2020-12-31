31 декабря станет выходным днем во Владимирской области

31 декабря этого года станет выходным днем во Владимирской области. О переносе рабочего дня на другую дату сегодня заявил губернатор Владимир Сипягин во время поездки в Юрьев-Польский район. Такое решение принято с учетом эпидобстановки. Касается оно напрямую сотрудников администрации области. Для остальных жителей региона это носит рекомендательный характер.

Те, кто будет отдыхать 31 декабря, должны будут отработать этот день.

— Рабочий день с 31 декабря будет перенесен на другую дату, официальный документ будет опубликован в ближайшее время, — об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

Скорее всего, этим днем станет ближайшая к 31 декабря суббота, 26 декабря. В прошлом году рабочий день 31 декабря был перенесен на субботу, 28 декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что последний день декабря в следующем году официально объявлен нерабочим днем.