30 тысяч абонентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выбрали «Антивирус»

Число пользователей сервиса «Антивирус» от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях достигло 30 тысяч, увеличившись за год на пять тысяч. Самым популярным стал сервис Kaspersky Internet Security: за текущий год его выбрали больше половины абонентов. Второе место занял ESET NOD32 Family, а третье – Kaspersky Safe Kids.

«Ростелеком» предлагает своим клиентам пакетные антивирусные решения, разработанные совместно с компаниями «Лаборатория Касперского», Dr. Web и Eset Nod32. «Антивирус» можно использовать на одном устройстве или установить сразу на несколько девайсов — компьютер, планшет, смартфон.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Большинство интернет-пользователей жаждут “цифровой свободы“. Они хотят, например, не особо задумываясь, кликнуть по ссылке, которую прислали, или чтобы установленное программное обеспечение обновлялось само, безо всяких настроек — автоматически. Ну, а руководитель какой-нибудь компании хочет, к примеру, посмотреть присланное резюме соискателя на вакансию, то есть открыть документ, пришедший от неизвестного. Наличие антивирусной защиты поможет предотвратить неприятные неожиданности и уберечь от вредоносных программ, потери денег, времени и вторжения в личную жизнь».

Руслан Немчинов, пользователь «Антивируса», город Муром:

«Антивирусы нужны так же, как ремни и подушки безопасности в машине. Хорошо, если они не пригодились. Но случись что – могут многое спасти. Мой сын-школьник недавно наткнулся на сайт cо взрослым контентом, который его заинтересовал. Думаю, что могли быть реальные проблемы, вплоть до полной блокировки устройства. Современное решение Kaspersky Safe Kids защитило семейный компьютер от вредоносных скриптов и непристойного содержания сайта. Кроме того, мы можем ограничить время, которое наш сын проводит в интернете, а благодаря установленному на смартфон приложению в любой момент определить местоположение ребенка».

Подключить сервис «Антивирус» можно в личном кабинете пользователя или в приложении «Мой Ростелеком», доступном для скачивания в Google Play и App Store. При подключении годовой подписки на «Антивирус» — два месяца в подарок.

Более подробную информацию о сервисе и способах подключения можно найти на сайте компании, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.