245 детей пострадали на дорогах Владимирской области

С начала года на дорогах Владимирской области произошло 220 ДТП, в которых пострадали 245 детей. Трое детей погибли. Из 70 аварий, участниками которых стали дети-пешеходы, 28 произошли по вине юных участников движения. Такую тревожную статистику приводят сотрудники Госавтоинспекции.

Чтобы снизить детский травматизм на дороге, с сегодняшнего дня в регионе стартует ряд профилактических мероприятий. Привлекут к ним и родителей. Совместно с сотрудниками полиции они будут выявлять несовершеннолетних, пересекающих проезжую часть в неположенных местах. Под особый контроль возьмут и водителей, перевозящих детей без ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Рейдовые мероприятия продлятся до 30 декабря.

Профилактические беседы проведут и в образовательных учреждениях. Участникам дорожного движения раздадут листовки и памятки, призывающие неукоснительно соблюдать ПДД, использовать светоотражающие элементы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Владимирской области.