24 двора-счастливчика попали в план ремонта на будущий год

Владимирская мэрия утвердила список дворовых территорий на 2021 год. В нем 24 адреса, на 2 объекта больше, чем обсуждали изначально. Попали как высотки из спальных районов, так и панельки из музыкального квартала и центральной части Владимира. Примечательно, что включили и дворы из присоединенных территорий, Юрьевца и Загородного. Местные чиновники услышали увещевания руководства департамента ЖКХ и выставили все объекты на торги. Суммы работ от 1 до 4 миллионов рублей за контракт. В некоторые включены сразу два двора.

Ремонт в 24 дворах Владимира завершат до 1 июля 2021 года.

Региональные власти на совещаниях с муниципалитетами подчеркивают, что сроки заключения контрактов и выполнения работ должны быть выполнены. До Нового года со всеми подрядчиками нужно оформить все документы, а до середины лета провести благоустройство.

В 2021 году Владимирская область получит 460 миллионов рублей на 36 общественных пространств и 93 дворовые территории. Из них во Владимир поступит 97,7 миллионов рублей.

Деньги большие, но сделают не так много. Число неблагоустроенных территорий в разы больше, нежели обновленных. При этом, серьезно сокращается объем работ на объектах. Теперь не ставят детские площадки, не обустраивают парковки. Ограничиваются асфальтированием проезжей части, тротуаров, установкой лавочек и урн.

Ранее «Призыв» сообщал, что в микрорайоне Юрьевец хотят строить новую дорогу. Жители новостроек давно об этом просят, но работы максимально отсрочили.