23 февраля в кинотеатрах состоится премьера народной комедии «Батя» с Владимиром Вдовиченковым

С 23 февраля в широкий российский прокат выйдет полнометражный фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя» (16+) – трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

В детстве Макс быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким – закрытым и в чем-то жестоким.

Батя обещал навестить Макса и его семью на свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей. От этих воспоминаний сожмется сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал девяностые.

Макса в фильме сыграл комик шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов – это его дебют в кино, ставший логичным продолжением амплуа семейного комика, в чьих монологах ирония и наблюдательная комедия сочетаются с драматизмом. А в роли Бати – Владимир Вдовиченков, точно и метко изобразивший простого русского мужика. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и др.

Изначально «Батя» задумывался как шортком – комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты, которые зрители пересылали бы друг другу. В этом виде «Батя» получил приз на фестивале «Пилот» как самый перспективный проект. Однако позднее его авторы, а также продюсеры каналов ТНТ и ТНТ4 увидели, что эпизоды складываются в цельную историю, которую необходимо рассказать непрерывно, чтобы привести к важной, финальной эмоции фильма.

Продюсер Антон Зайцев: «Эти истории авторы брали из собственной жизни. Материал писался долго. Разные сценаристы приложили руку к воспоминаниям, и выбирали самые общие, самые узнаваемые, в которых бы рисовалась архетипичная фигура Бати. В девяностые годы Россия была по-прежнему однородна, как Советский Союз, из которого она вышла. Поэтому был общий метод воспитания, общие и понятные всем ситуации, отсюда такое широкое узнавание этих ситуаций. Но интересно еще вот что — изначально история про сурового отца, чье воспитание отличается от педагогических решений современных родителей, была частью пилота, который был снят совместно с нашим американским партнером, сценаристом и продюсером Биллом Даймондом. Делая эту историю, он вспоминал своего отца и свое детство, которое пришлось на 70-е годы Америки. Поэтому такие отцы не только архетипичны и узнаваемы для России 90-х, подобная история будет понятна и на другой стороне планеты. Одна из важных и главных мыслей, которые есть в нашем фильме, звучит так: родители всегда желают нам только добра. Но понять это мы можем только тогда, когда сами станем родителями. И не потому, что сами начнем поступать так же. Мы можем понять их просто потому, что на расстоянии времени многое становится ясней. И эта ясность сделает нас ближе к своим родителям, и поможет простить их, если мы обижаемся».

Продюсер Гавриил Гордеев: «Батя» — это доброе, смешное кино с крепкими нотками ностальгии, которое не оставит равнодушным ни одного пацана, ни одного мужика. А для женщин увидеть то, как воспримет фильм ваш друг – эмоция, которую важно прожить.

Истории, которые рассказываются в «Бате», знакомы не только тем, кто провел детство, отрочество и юность в России девяностых. Они знакомы всему постсоветскому пространству, поэтому нам хочется показать «Батю» и в Польше, и в бывшей Чехословакии, на Балканах… Везде, где есть отцы, которых так или иначе коснулся Советский Союз. Я рассказывал о фильме Тилю из Rammstein, и он сказал, что это очень крутая история, потому что он рос в ГДР, и для него это знакомо и понятно.

Удивительная магия «Бати» в том, что фильм про поколение наших отцов понравится и нашим детям тоже. Им будет интересно посмотреть, в каких условиях формировались их бати, а еще они оценят романтику аскетичных, ламповых девяностых. Через откровенный и реалистичный юмор наши дети чуточку больше поймут своих родителей, поймут, что какие бы ситуации ни происходили в жизни, каждым отцом всегда движет любовь к своим детям».

«Батя» – с 23 февраля во всех кинотеатрах России!

Фильм «Батя»

Продюсеры – Антон Зайцев, Артëм Логинов, Антон Щукин, Гавриил Гордеев, Иван Калашников Исполнительный продюсер – Антонина Зорина Креативные продюсеры – Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Билл Даймонд Директор ТНТ – Роман Петренко Генеральный продюсер ТНТ – Александр Дулерайн Директор ТНТ4 – Аркадий Водахов

Авторы сценария – Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров, Александр Кагарманов Александр Туркин, Александр Николаев, Алексей Николаев,

Дмитрий Ефимович, при участии Антона Зайцева

Режиссер-постановщик – Дмитрий Ефимович

Оператор-постановщик – Александр Тананов

Художник-постановщик – Денис Бауэр

Художники по костюмам – Анастасия Егорова

Музыкальный продюсер – Дмитрий Ланской

Директор департамента производства – Дмитрий Пачулия

Актеры: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева.