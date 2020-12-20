20 медиков областного онкодиспансера болеют коронавирусом

Во время пандемии COVID-19 страдают и онкобольные. Попасть на приём к нужным специалистам стало труднее. «Призыв» на днях привёл историю ковровского пациента: с раком лёгких, поставленным ещё в ноябре, его начнут планово лечить химиотерапией лишь 30 декабря. Причина — медики тоже болеют. Во Владимирском областном онкодиспансере сейчас выбыли около 40 медиков, у большинства — коронавирус.

— В настоящее время из 93 врачей онкодиспансера 9 находятся на больничном листе, из них 7 с диагнозом COVID-19. Из 202 медицинских сестёр болеют 27, из них 13 — новой коронавирусной инфекцией, — дала статистику директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Несмотря на такие потери в коллективе, медперсонал работает эффективно, уверены в облздраве. Диагностические службы даже перевыполняют плановые задания. Если в первом полугодии провели 8200 госпитализаций с химиотерапией в условиях круглосуточного стационара и 3600 госпитализаций на дневном, то во второй половине года эти показатели составят 9750 и 4000.

Заболеваемость и смертность людей с онкологией во Владимирском регионе — одна из самых высоких в России.

Департамент здравоохранения посчитал причину высокой смертности от онкологии естественной — старение населения. Людей пенсионного возраста в области сейчас около 30%. Но и пандемия сказалась, настаивают общественники. Весной многие онкопациенты не получили своевременного лечения как в регионе, так и в столице.

— Весной федеральные клиники были закрыты для наших пациентов. А, например, детской онкологии в нашем регионе как таковой нет. Был ряд примеров с маленькими пациентами, ушедшими на паллиативное лечение, потому что время было упущено, — рассказала «Призыву» Галина Шипарева, руководитель Палаты защиты прав пациентов.

Проблемы были, согласились в департаменте. И с лечением, и с оборудованием. Но к осени всё якобы удалось уладить.

— В настоящее время ситуация под контролем. Все отделения работают. Была задержка с поставкой линейного ускорителя (радиотерапевтический комплекс, который используется для проведения облучения злокачественных новообразований), но сейчас всё в порядке. Целая бригада инженеров уже настраивает его работу. К 20 декабря он будет введён в эксплуатацию, — заверила Елена Утемова.

В рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в областном онкодиспансере заканчиваются пуско-наладочные работы нового медицинского оборудования. Начинается внедрение новых высокотехнологичных методов лечения и диагностики онкологических заболеваний. По словам чиновников, современная техника менее травматична для здоровья пациента и более эффективна. Правда, время от времени наблюдаются проблемы с медикаментами.

— Есть определенная дефектура, не связанная с работой онкодиспансера или департаментом здравоохранения, — подчеркнула Утемова. — Это просто отсутствие на рынке ряда лекарственных препаратов, например, винкристина и других наименований. Но надо понимать, что в онкологии всегда есть 1, 2, 3 линии, есть адъювантная и сопроводительная терапия. То есть в лечении данных пациентов всегда есть выбор, речь не идёт об ограниченном списке в десять препаратов.

Общественники называют ещё одну проблему – в регионе плохо проработана система паллиативной терапии для взрослого населения. Например, когда родственникам выдают наркотические препарата для облегчения страдания онкобольного, а они не умеют либо не хотят ставить уколы уже «уходящему» пациенту. То есть помощь на дому таким пациентам не налажена.

Ранее «Призыв» сообщал, что больные с онкологией просили упростить процедуру получения жизненно необходимых лекарств во время пандемии.