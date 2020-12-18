18-метровую живую ель нарядили у администрации Владимирской области

Главный символ Нового года установили у «Белого дома» во Владимире. 18-метровую пушистую красавицу привезли из села Шихобалово Юрьев-Польского района. Несмотря на просьбы общественников не губить деревья, подавая плохой пример детям, областные власти предпочли живую ель искусственной замене. Правда, в «Белом доме» уточняют, что ель не реликтовая, и росла она даже не в лесу. Её срубили в плановом порядке, так как дерево мешало сельскохозяйственным работам. Удалось и сэкономить. Средства на приобретение символа Нового года, как и в два предыдущих года, не выделялись.

Живую ель уже украсили разноцветными гирляндами.

Областные власти также отмечают, что в текущем году лесовосстановительные работы произведены на площади 5,6 тысячи гектаров — на 4% больше запланированного. Восстановление лесов продолжится в 2021 году.

Живая ель у центрального входа в здание областной администрации была установлена также в 2019 и 2018 годах. Искусственное дерево стояло в прежние годы. Новогодняя ель была закуплена в 2006 году за 1,4 миллиона рублей. В 2015 году она была списана. После чего власти два года брали в аренду 12-метровую елку. На эти цели из бюджета было потрачено больше 2 миллионов рублей, хотя владимирцам внешний вид дерева не нравился. После чего в целях экономии и эстетики было принято решение привозить живую ель.