15 декабря состоится бизнес-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса»

«СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса» — онлайн-форум, на котором гуру бизнеса рассказывают, как построить прибыльный бизнес, и разбирают кейсы предпринимателей из разных городов России.

В этот раз признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать малому бизнесу Нижнего Новгорода стать эффективнее. Также прямо на мероприятии будет проведена диагностика бизнеса двух нижегородских предпринимателей. Задача спикеров форума — разобрать реальные кейсы и поделиться с участниками своими инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнерами форума выступят Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии, и Максим Батырев, известный российский менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор бестселлера «45 татуировок менеджера».

Также для участников форума свой мастер-класс проведут:

· Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог»;

· Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта;

· Тимур Соколов, основатель и владелец компании The Team. Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке.

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