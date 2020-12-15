15 бюджетных и оригинальных подарков на год Быка

Исследовательский центр портала Superjob.ru уже опросил 5 000 респондентов и выяснил: россияне в этом году значительно урежут подарочные бюджеты из-за пандемии коронавируса. Они планируют дарить подарки родственникам, но по сравнению с прошлым годом количество желающих уменьшилось с 74% до 68%.

Женщины собираются делать подарки членам семьи чаще мужчин (74% против 63%);

У молодежи до 24 лет желание сделать сюрприз родным больше, чем у людей в возрасте старше 45 лет (79% против 64%).

32% участников опроса преподнесет новогодний подарок любимому человеку, причем сюрпризы любимым готовят больше мужчин, чем женщин (35% против 29%).

Потратить на подарки в этом году россияне планируют в среднем 11 800 рублей. Это почти на 2 000 меньше, чем в 2019-м — 13 500 рублей).