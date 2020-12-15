15 бюджетных и оригинальных подарков на год Быка

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До Нового года - 26 дней
До Нового года осталось 26 дней. Несмотря на то, что 2020 год выдался непростым, а пандемия COVID-19 внесла коррективы в жизнь большинства россиян, мы ждем праздника и по-прежнему верим в чудо. А праздник – это, конечно, подарки, и любят получать их не только дети! Что преподнести коллегам и друзьям, чем порадовать близких? «Призыв» вместе с владимирцами обсудил идеи и определился с подарками и ценами.
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Бык против безделушек
В 2021 году, если верить китайскому гороскопу, власть переходит к белому металлическому Быку. Покровитель 2021 года напорист, трудолюбив и предприимчив, не терпит движения «по накатанной» колее. Быку чужда мечтательность и легкомыслие: он прагматичен, практичен, всегда анализирует и мыслит на перспективу.
Если хотите угодить символу года и привлечь к себе удачу, астрологи советуют не дарить:
- безделушки (Бык – практичный и хозяйственный);
- «рыльно-мыльные» средства (животное не особо любит воду);
- духи (у животного хорошее обоняние, посторонние запахи его раздражают);
- предметы роскоши (расточительность Быку не по душе).
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Подарочная статистика
Исследовательский центр портала Superjob.ru уже опросил 5 000 респондентов и выяснил: россияне в этом году значительно урежут подарочные бюджеты из-за пандемии коронавируса. Они планируют дарить подарки родственникам, но по сравнению с прошлым годом количество желающих уменьшилось с 74% до 68%.
Женщины собираются делать подарки членам семьи чаще мужчин (74% против 63%);
У молодежи до 24 лет желание сделать сюрприз родным больше, чем у людей в возрасте старше 45 лет (79% против 64%).
32% участников опроса преподнесет новогодний подарок любимому человеку, причем сюрпризы любимым готовят больше мужчин, чем женщин (35% против 29%).
Потратить на подарки в этом году россияне планируют в среднем 11 800 рублей. Это почти на 2 000 меньше, чем в 2019-м — 13 500 рублей).
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Елочные украшения
Этот подарок универсальный, так как новогодняя елка есть почти в каждом доме. И некоторые семьи специально каждый год даже покупают новое украшение. Дарить можно коллегам, друзьям, родственникам, соседям. Единственный момент – не покупайте большие новогодние шары, они подходят не ко всем елкам. В данном случае сработает вариант «лучше меньше, да лучше».
Цена :от 250 рублей (шар расписан вручную) до 1 550 рублей. Цены за обычные шары – от 50 рублей.
Как дарить: шар можно упаковать в коробочку или мешочек с мишурой.
Ольга Салова в течение 5 последних лет дарит своим друзьям елочные украшения:
— Никому не надоело получать такие подарки. Я заранее до Нового года специально ищу интересные елочные шары, привожу их из поездок. Я даже картотеку веду, кому и какой шар подарила, чтобы не повторяться и удивлять.
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Лотерейный билет.
Это вариант для тех, кому не жалко поделиться удачей, и не будет горьких сожалений, если подаренный билет станет выигрышным. Каждый второй россиянин в прошлом году купил себе или близким в подарок на Новый год лотерейный билет, а кто-то и подарочный набор лотерейных билетов. И в этом году традиции народ не изменяет и по-прежнему верит в удачу.
Цена: 100 рублей за билет, набор – 1 000 рублей.
Как дарить: лотерейные билеты вешают на елку, прячут в фототкрытки, в сундучки с конфетами, дарят вместе с кошельком или шоколадками.
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Носки и варежки в едином стиле. Или новогодний носок
Можно дарить в комплекте, а можно только носки. Оформление таких подарков сейчас весьма креативное. Есть носки в шаре, в коробке, мешочке, банке. Комплекты или варежки также можно дарить в коробочке, пакетике, а новогодний носок наполнить конфетами.
Цена: трикотажные новогодние носки от 150 рублей, шерстяные – от 270 рублей Варежки – от 450 рублей, комплекты варежки + носки – от 1 110 рублей. Подарочный новогодний носок – от 250 рублей.
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Подарочные боксы
Сейчас стало модно дарить боксы с конфетами, чаем, медом, набором для глинтвейна, кофе, алкоголем, снеками, пряниками ручной работы. Есть небольшие боксы, есть внушительные. Кто-то добавляет в продуктовый набор кружки, варежки, шарфы. В моде хьюдж-боксы, идея атмосферных и уютных подарков в одном стиле принадлежит шведам. Стоимость бокса зависит от того, что именно лежит в коробке, какая она и как оформлена.
Цена: от 380 до 5 000 рублей.
Как дарить: готовые коробки обычно уже сами по себе украшены, забрендированы. Обычную крафтовую коробку можно украсить мишурой, лентой, маленькой елочной игрушкой.
Виталий и Анна Пряховы поделились идеями, как они оформляют подарочные боксы:
— Готовые подарки хорошо, но каждый человек все равно индивидуален, у него свои привычки и пристрастия. Мы составили списки, кого будем одаривать. Сходили в магазин с товарами ручной работы, выбрали разные упаковки, коробки, купили открытки. В зависимости от одариваемого в коробку положим разные наполнения:
-набор для глинтвейна и бокал;
-маленькие баночки меда, орехи;
-чай или кофе, сладости, можно добавить термокружку;
-баночки топленого масла (Год Быка же), икры или «морских гадов», интересного варенья, оливок, шоколадные шпроты;
-пряник ручной работы и варежки.
Кстати, ваша коробка может стоить значительно дешевле, чем безликая магазинная. Мы планируем собрать 15 коробок и коробочек, наш бюджет – 12 000 рублей.
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Маска защитная. Против коронавируса
Сергей Воронов планирует своим коллегам подарить «веселенькие маски» и шоколадки:
— Все ходят в унылых медицинских масках или черных безликих, а я тут нашел разноцветные, с мордочками животных за 250 рублей за штуку. Пакетик подарочный (15 рублей), шоколадка (60 рублей по акции). И у меня 10 коллег, я уложился в 3 250 рублей. Всех порадую, шоколад никогда лишним не бывает, а маски, если носить не будут сами, то у всех есть дети и друзья.
Цена: от 100 до 900 рублей.
Как дарить: в пакетике, коробочке.
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Сладкие подарки
Такие подарки дарят не только детям, но и взрослым (родным, коллегам, друзьям).
Цена: от 150 рублей за маленький подарок, от 500 – 1000 рублей за большой подарок (вес 1 кг. и больше, плюс игрушка).
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Коробка/ящик с мандаринами
Это прекрасный подарок можно преподнести и одному, и группе одариваемых. Если вам нужно поздравить коллег, партнеров, то это неплохой вариант.
Цена :1 кг мандаринов – от 60 рублей по акции.
Как дарить: есть закрытые новогодние коробки для мандаринов (от 200 рублей), можно купить деревянный или фанерный ящик и оформить его в новогоднем стиле (от 400 рублей).
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Варенье
Варенье – отличный подарок. И не только для сладкоежек и медведей. Сейчас появилось удивительное количество вариаций и вкусов. Вареньем без сахара (для ЗОЖ-ников или диабетиков) или вареньем из сосновых шишек уже никого не удивишь. А как вам варенье с алкоголем, варенье из перца чили, белой черешни, из томленой брусники с медом, из грецких орехов, морошки?
Цена: от 150 до 500 рублей за баночку.
Как дарить: баночку можно украсить новогодней мишурой, шариком или положить в коробочку, пакетю
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Светящиеся бокалы
Если взять бокал в руку или налить в него напиток, он будет светиться. Такие бокалы станут необычным украшением на новогоднем столе и удивят гостей.
Цена – от 250 рублей за бокал, набор в 6 бокалов – от 2 000 рублей.
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Именной термостакан, термокружка.
Отличный подарок для коллег, близких. Такой стакан поможет долго сохранить горячий чай, кофе, согреет в офисе и на прогулках. .
Цена: от 690 – до 1 500 рублей.
Как дарить: термокружку можно упаковать в коробку, положить в новогодний носок.
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Ароматические свечи
Свечи с ароматом корицы, ванили, цитрусовых или кофе всегда вызывают новогодние, праздничные ассоциации. Их можно дарить как отдельный вид подарка, так и в комплекте с чем-то.
Цена: от 170 рублей.
Как дарить: свеча часто бывает упакована в коробочку или банку, упаковку можно приобрести дополнительно (коробочку, пакет).
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Беспроводные наушники или портативная колонка
Опрос на одном из интернет-сайтов показал, что у подростков лидируют именно эти гаджеты. О них они просят Деда Мороза или родителей: кто уж в кого верит.
Цена за наушники: от 630 рублей до 10 000 рублей. Цена за колонку: от 490 рублей.
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Светящаяся детская палатка на кровать
Светящаяся палатка устанавливается на кровать в изголовье, ее легко сложить, когда ребенок уснул. Палатка в виде вигвама может светиться в темноте.
Цена: от 1 500 -2 000 рублей.
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Планшет для рисования светом
Предназначен для рисования светом в темноте с помощью специального планшета и флеймера (ручки-фонарика). Чем темнее в помещении, тем ярче рисунок, удалять его не нужно. Новый рисунок можно рисовать поверх предыдущего. У ребенка, как уверяют производители, развивается фантазия, образное мышление, координация движений, мелкая моторика. Но на таком планшете с удовольствием рисуют и подростки, и взрослые.
Цена: от 650 рублей.
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Настольные игры
В этом году они особенно актуальны. Несмотря на то, что новогодние праздники – это встречи с родными и близкими, врачи все же рекомендуют больше гулять и меньше встречаться компаниями. Игры объединят семью, подарят интересные и веселые вечера.
Цена – от 350 рублей.
Елена Середина
Верхнее фото: www.nastroy.net
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