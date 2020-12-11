Арбитражный суд Владимирской области оставил постановление руководителя Владимирского УФАС России без изменения

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица – директора ООО «Владимирский стандарт» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо – директора ООО «Владимирский стандарт» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 12 000 рублей.

Директор общества не согласился с вынесенным постановлением, обжаловал постановление в суд.

30.11.2020 г. Арбитражный суд Владимирской области, исследовав и оценив материалы дела об административном правонарушении, оставил постановление должностного лица без изменения, жалобу – без удовлетворения.