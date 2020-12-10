10 фактов о кредитных картах

Иногда бывает так, что нужно немного перехватить денег до зарплаты или не хватает средств на крупную покупку. В таких случаях здорово может выручить кредитная карта. Об этом финансовом инструменте ходит, пожалуй, самое большое количество страшилок и слухов – давайте вместе разбираться, как работает кредитка и в каких случаях она может серьезно выручить.

Факт №1. С помощью кредитной карты вы тратите деньги банка, а не свои

Кредитная карта предоставляет доступ не к вашим деньгам, а к деньгам банка. Используя кредитную карту, вы можете на время взять деньги у банка, а затем вернуть. Не все понимают, в чем отличие кредитных карт от обычных дебетовых. Объясняем простыми словами — на дебетовой карте мы пользуемся своими деньгами, а на кредитной карте — деньгами банка.

Факт №2. Кредитная карта – ваш запасной кошелек

Бывает так, что сломалось что-то нужное, что необходимо вам прямо сегодня. Например, автомобиль или ноутбук. А своих отложенных денег на его ремонт нет, но они появятся, допустим, через месяц. По сути кредитка – это ваш запасной кошелек, из которого можно взять сколько нужно, если срочно понадобится. Также с кредитной картой удобно делать покупки в магазинах и в интернете. Наличные с кредитки тоже можно снимать, но уже с комиссией.

Факт №3. Кредитные карты бывают разные – нужно выбрать ту, которая подходит вам

Сегодня финансовый рынок предлагает огромное количество самых разных кредитных карт. На что обязательно обратить внимание?

· На платежную систему карты – в России наиболее распространены МИР, VISA и MasterCard.

· На статус карты – бывают классические, золотые и платиновые карты с разными привилегиями и фишками

· На лимиты – лимит на траты может быть, как очень маленьким — буквально в 10 тысяч рублей, так и исчисляться миллионами. Главное, подобрать тот уровень трат, который будет для вас комфортным и по карману.

· На разные программы – есть карты, при трате по которым начисляются мили в авиакомпаниях за траты или делаются отчисления в благотворительные фонды. Посмотрите, например, как это реализовано в Сбербанке. На его сайте большой выбор категорий и предложений. Для пользователей кредитных карт могут быть предусмотрены программы лояльности. Программа лояльности — это способ вернуть часть из потраченных средств. Поэтому, выбирая карту, изучите бонусные программы, которые предлагает банк, и оцените, полезно вам это предложение или нет. Например, если у вас нет машины, вряд ли вам понадобится скидка на услуги АЗС. Зато если вы часто летаете, вам пригодятся бонусные мили.

Факт №4. Проценты по кредитной карте можно не платить

За пользование кредитной картой как и по классическому кредиту начисляются проценты, Но зато есть возможность эти проценты не платить: достаточно возвращать банку деньги в течение беспроцентного периода. Часто комиссия за годовое обслуживание кредитных карт отсутствует. В том же Сбербанке золотая кредитная карта не имеет платы за обслуживание, плюс к этому вы получаете бонусы СПАСИБО за каждую покупку. В общем, если укладываться с платежами в беспроцентный период, кредитка ничего не будет стоить.

Факт №5. Грейс-период – это очень удобно и просто

Грейс-период или период, в который банку можно не платить никаких процентов есть на любой кредитке. Он состоит из двух частей — отчётного и платёжного периодов. В течение первого вы можете спокойно расплачиваться в магазинах картой. В течение второго нужно вернуть всю потраченную сумму, чтобы банк не начислил проценты. Помните, что льготный период действует только на безналичные покупки! На переводы и снятие наличных он не распространяется.

Возьмем для примера Сбербанк: здесь отчётный период начинается в один и тот же день каждый месяц и длится 30 дней. Когда они пройдут, банк пришлёт вам отчёт по всем операциям за это время. Дальше у вас будет ещё 20 дней, чтобы погасить задолженность, — это платёжный период. Таким образом, у вас есть 50 дней бесплатного кредита. Вернуть деньги можно и раньше, главное — не позже, чем закончится платёжный период.

Беспроцентный период начинается не с момента очередной покупки, а с даты, следующей за датой отчёта. Скажем, если банк прислал вам отчёт по 30 ноября, то 1 декабря начнётся новый беспроцентный период. Вы сможете тратить деньги в любой день до 30 декабря, а вернуть их нужно будет до 19 января включительно, если вы не хотите платить проценты.

Запоминать или записывать сроки не нужно. Раз в месяц вы будете получать отчёты по электронной почте, где есть вся информация. Например, Сбербанк отправляет СМС с напоминаниями о платежах. Также все данные можно узнать также в личном кабинете в веб-версии Сбербанк Онлайн.

Факт №6. Кредитный лимит можно уменьшать или увеличивать

Сумма, которую банк готов вам одолжить, как правило ограничена — каждый банк определяет лимит исходя из платежеспособности клиента. Если вы уже клиент банка — у вас есть счет, куда регулярно поступают деньги, или вклад – то, скорее всего, лимит на кредитной карте будет больше, чем в новом для вас банке. Кредитный лимит может быть увеличен, если вы регулярно тратите деньги с кредитной карты и аккуратно, и вовремя их возвращаете.

Факт №7. Перед началом использования карту нужно активировать

Чтобы начать пользоваться кредитной картой, нужно ее активировать. Для этого нужно сделать ряд простых действий. Разберем на примере ПАО Сбербанк:

1. Зайдите в Сбербанк Онлайн и проверьте есть ли у вас предодобренное предложение по кредитной карте

2. Оформите заказ кредитной карты

3. Дождитесь смс о том, что карта прибыла в офис банка

4. Заберите карту в офисе Сбербанка.

Как только получите карту, проверьте правильно ли указаны ваши имя и фамилия в латинской транскрипции на её лицевой стороне. Затем поставьте свою подпись на оборотной стороне в строке для подписи. Чтобы начать пользоваться картой, её нужно активировать. Придумайте и установите ПИН-код. Как только карта активируется, вы сможете совершать покупки.

Если вы получили карту с ПИН-конвертом, активируйте её другим способом: в любом банкомате запросите баланс по карте. Или просто дождитесь, пока карта активируется автоматически на следующий день — вам придёт СМС об успешной активации.

Факт №8. Пополнять кредитку можно наличным и безналичным способами

Контролировать средства на карте можно тем же способом, как на дебетовой. Как правило, у банков есть интернет-банк.

В Сбербанке это удобно делать с помощью услуги «Мобильный банк» или приложения Сбербанк Онлайн. Пополнить карту также просто и удобно. Можно перевести деньги на кредитку со своей зарплатной карты в личном кабинете или мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также через банкомат или устройство самообслуживания. Кроме того, пополнение кредитки наличными доступно и в офисе Сбербанка.

Факт №9. Кредиткой можно расплачиваться в магазинах и интернете

Кредиткой можно оплачивать покупки по всему миру. В любом месте, где есть платежный терминал – просто предъявите карту кассиру. Для подтверждения покупки вас попросят ввести ПИН–код или подписать чек. Если вы расплачиваетесь бесконтактным способом с помощью смартфона, то ввод ПИН-кода не понадобится, оплата пройдет по коду или отпечатку пальца.

Кроме того, кредиткой удобно расплачиваться в интернет-магазинах. Помните, что покупки в интернете защищены, если происходят на проверенных площадках. Выбирайте популярные магазины и маркетплейсы и внимательно проверяйте их адрес в адресной строке браузера. Для подтверждения покупки вы получите СМС c кодом. Не сообщайте его никому, даже если он вам пришел, когда вы не совершали покупки.

Факт №10. Если вы забыли ПИН-код, его можно поменять

Если вы забыли ПИН-код, заказывать новую карту не нужно.

Например, в Сбербанке можно придумать новый ПИН и установить его в Сбербанк Онлайн. Давайте рассмотрим, что для этого нужно сделать:

· В личном кабинете Сбербанк Онлайн: выберите карту, нажмите «Операции», а затем «Установить ПИН-код»

· В мобильном приложении Сбербанк Онлайн: выберите карту, откройте вкладку «Настройки» и нажмите «Установить ПИН-код».

Подводя итог, отметим, что кредитная карта — это удобный платежный инструмент, который позволяет сэкономить. Но помните, что он предполагает самодисциплину, организованность, умение считать, а также регулярный доход, чтобы вовремя погашать кредит.