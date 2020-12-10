10 фактов о банковских картах

В современном мире значение банковских карт сложно переоценить. Они есть почти у каждого, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Количество выданных населению банковских карт и объемы безналичных платежей возрастают с каждым годом. Однако есть те, кто до сих пор опасается пользоваться «пластиком», предпочитая иметь с собой наличные деньги. Сегодня мы хотим привести 10 аргументов в пользу банковских карт.

Факт №1. Дебетовая карта – инструмент для безналичной оплаты

Дебетовая карта – карта, которая используется для безналичных операций. По сути, это кошелек, в котором хранятся деньги. Не все понимают, в чем отличие кредитных карт от обычных дебетовых. Объясняем простыми словами — на дебетовой карте мы пользуемся своими деньгами, а на кредитной карте — деньгами банка.

Факт №2. Дебетовые карты бывают разные — нужно выбрать ту, которая подходит вам

Сегодня финансовый рынок предлагает разные варианты дебетовых карт. На что же в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы подобрать именно свою?

· На платежную систему карты – в России наиболее распространены МИР, VISA и MasterCard.

· На статус карты – бывают классические, золотые и платиновые карты с разными привилегиями и фишками

· На разные фишки карт – есть карты, при трате по которым начисляются мили в авиакомпаниях; есть карты с программами лояльности; есть карты, по которым делаются отчисления в благотворительные фонды; есть «детские», «молодежные» карты и карты для пособий и пенсий, для получения зарплаты, и т.д. Посмотрите, например, в Сбербанке. Здесь на сайте большой выбор самых разных дебетовых карт под любые цели и задачи. Можно даже выбрать карту с индивидуальным дизайном.

Факт №3. При выборе карты обращайте на годовое обслуживание и привилегии

При выборе дебетовой карты для себя, не забывайте обращать внимание на два момента. Первый – это размеры годового обслуживания. А второй – какие бонусы можно получить по карте. А если у вас зарплатная карта, то можно пользоваться предложениями банка на улучшенных условиях.

Например, в Сбербанке есть своя программа лояльности — оплачивая покупки банковской картой, можно получить бонусы «СберСпасибо». А потом обменять эти бонусы у партнеров на скидки до 99% за покупки — 1 бонус = 1 рубль скидки. А зарплатная карта Сбербанка открывает путь к наиболее привлекательным условиям по ипотеке, потребительскому кредитованию.

Факт №4. Заказать карту – просто

Срок изготовления банковской карты зависит от её категории. У каждого банка свои правила на этот счет.

Например, в Сбербанке в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и других крупных городах карта будет готова через 2–3 рабочих дня, в областях изготовление и доставка займёт от 3 до 10 рабочих дней. На доставку в удалённые населённые пункты может потребоваться до 15 рабочих дней. Более точные сроки можно посмотреть на сайте и уже определиться с выбором, который будет зависеть от того, насколько срочно вам нужна карта. Кроме того, можно отслеживать статус — день и адрес получения карты легко посмотреть в СберБанк Онлайн. Ну а если это ваша первая карта – то можно уточнить в колл-центре банка, в Сбербанке это номер 900. По статусу готовности зарплатной карты сообщит работодатель. Как правило, чтобы потом забрать готовую карту, потребуется только паспорт.

Факт №5. Всё под контролем

Допустим, вы пользуетесь только наличными, но при этом у вас нет привычки вести «личную бухгалтерию», чтобы учитывать свои расходы. Что в итоге? Деньги улетают «непонятно куда».

А вот все операции с банковскими счетами обязательно фиксируются. Большинство банков предлагает своим клиентам услугу смс-оповещения о движениях средств на карте. Эта услуга позволяет моментально узнавать о любой операции с картой, о сумме платежа и даже месте, где он был совершён. Это значит, что вы всегда сможете восстановить картину своих расходов за последнюю неделю или месяц, просмотрев смс-ки либо проверив историю операций в мобильном приложении. У Сбербанка такие смс-ки приходят с номера 900. Ну а мобильное приложение СберБанк Онлайн является победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года».

Факт №6. Бесконтактная оплата – это реальность

Еще несколько лет назад мы могли только мечтать, чтобы расплачиваться за покупки, не вставляя карту в терминал и не вводя пин-код. А теперь это реалии современного мира, платить можно одним касанием карты, а подтверждать операции нужно только в том случае, если сумма чека превышает 1000 рублей.

А можно вообще платить с помощью телефона, если у вас бесконтактная карта. Для этого на телефон устанавливается приложение для бесконтактной оплаты, в него вносятся реквизиты банковских карт, затем включаете NFC — вот и все, можно не брать с собой карту в магазин. Только для этого нужно, чтобы ваш смартфон поддерживал функцию NFC

Факт №7. Пользоваться картой безопасно

При расчёте наличными любой человек рискует нарваться на поддельные купюры. Расплачиваясь картой, вы гарантированно застрахованы от подобной неприятной ситуации. К тому же в условиях эпидемии коронавируса отказ от наличных обезопасит вас от риска контакта с носителем вируса.

Факт №8. Если карта потерялась или сломалась – её можно перевыпустить

Если с вашей банковской картой произошел «несчастный случай» — незамедлительно обратитесь в отделение банка, и через несколько дней вы получите точно такую же новенькую. А в «период ожидания» сможете без проблем снять необходимую сумму со своего счета в любом отделении банка, просто предъявив паспорт.

Факт №9. Если вы забыли ПИН-код, его можно поменять

Если забыли ПИН-код, заказывать новую карту не нужно. Можно обратиться в офис банка, где всегда помогут. Но сейчас многие банки предоставляют возможность поменять ПИН-код к карте через мобильное приложение или свой интернет-сайт.

Например, с Сбербанке все просто — придумайте новый ПИН и установите его в Сбербанк Онлайн. Вы можете сменить ПИН-код по любой своей карте — зарплатной, кредитной, корпоративной и даже Digital.

Факт №10. Если вы все еще опасаетесь – можете застраховать свою карту

Если вам сложно преодолеть свои страхи, вы можете всегда оформить страховку и спокойно расплачиваться дебетовыми картами по всему миру – в интернете, магазинах ресторанах и других местах.

Подводя итог, отметим, что дебетовая карта — это удобный платежный инструмент. Не нужно с собой носить наличку, можно расплачиваться бесконтактно, получать различные бонусы — они значительно облегчают нашу жизнь. И время это уже доказало!

ПАО Сбербанк