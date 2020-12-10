10 фактов, которые нужно знать об ипотеке

Вы задумались о покупке собственного жилья, но «налички» не хватает, а слово «ипотека» вызывает не самые приятные ассоциации? Так ли страшна ипотека, как многие ее малюют? Давайте разбираться вместе.

Факт №1. Ипотека – вопрос качества жизни

Есть мнение, что арендовать жилье дешевле, чем купить его в ипотеку. Почему же многие люди покупают жилье в ипотеку вместо того, чтобы его арендовать? Объективная реальность современного российского рынка недвижимости состоит в том, что профессиональный рынок аренды в стране практически отсутствует. Квартиры и дома, как правило, арендуются у физических лиц. В подавляющем случае сдается временно свободное жилье. Это приводит к тому, что арендаторы полностью зависят от жизненных обстоятельств арендодателей. Когда у владельца недвижимости меняются обстоятельства, квартирантам приходится в срочном порядке искать новое жилье и съезжать.

Бывает и так, что арендодатели под надуманными предлогами вынуждают съехать старых жильцов, которые сделали ремонт, и сдают квартиру новым, но по более высокой цене. Невозможность долгосрочного планирования — решающий фактор в пользу ипотеки. И вопрос тут скорее не в финансовой выгоде, а в качестве жизни.

Факт №2. Ипотека в 90% случаев выгоднее, чем аренда

Предположим, что Вы снимаете двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м. Аренда этой квартиры обходится вам в среднем 20 тысяч рублей в месяц. За 10 лет расходы на съемное жилье составят 2 млн 400 тысяч рублей при условии, что арендная плата подниматься не будет, что согласитесь, маловероятно.

Представим, что в том же городе можно купить квартиру такой же площади в готовом кирпичном доме за 3 млн 500 тысяч рублей. Если брать ипотеку на 10 лет с первоначальным взносом 20% и по ставке 6,1% годовых, в месяц придется отдавать 31226 рублей.

Переплата по сравнению с арендным жильем составит почти 10 тысяч рублей в месяц. На первый взгляд, покупка квартиры в ипотеку выглядит дороже. Вот только в случае с ипотекой вы платите за свое жилье, квартира после 10 лет выплат остается у вас. Фактически вы инвестируете деньги в собственность. А в случае с арендой — отдаете 2 млн 400 тысяч и остаетесь без квартиры.

Также важно помнить, что при покупке в ипотеку вы можете оформить и вернуть налоговый вычет на каждого из супругов. А при аренде налоговых льгот нет.

Факт №3. Правильно рассчитать ипотеку можно и без похода в банк

Для начала важно определиться на каком рынке вы будете выбирать объект недвижимости – новостройка или вторичное жилье. От этого будет зависеть ставка и ипотечная программа. Обычно квартиры в строящихся домах дешевле, чем в уже построенных. Особенно если покупать их на стадии проектирования или начала строительства. Программ кредитования на покупку новостройки также больше, а ставки по ним — ниже. Но дешевле — не всегда выгоднее. И у вторичного жилья, и у новостроек есть свои особенности, которые нужно учитывать при выборе, и только тогда принимать решение.

Сделать все расчеты и выбрать приемлемый вариант можно самостоятельно. Для этого разработан специальный ипотечный калькулятор. Один из самых удобных представлен на сервисе ДомКлик от Сбера, найти его можно по ссылке. С его помощью можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, выбрать оптимальную ипотечную программу, узнать ставку и даже скачать график платежей.

Факт №4. На ставке по ипотеке можно неплохо сэкономить

Давайте рассмотрим, сколько процентов можно скинуть с ипотечной ставки, например, в Сбербанке:

· Скидка 1% при страховании жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик». Такой полис не только дает ощутимую экономию, но и бережет вас от непредвиденных происшествий — страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая. Подробнее рассмотрим эту программу чуть позднее.

· Скидка 0,4% на ставку по ипотеке для молодых семей. Это предложение актуально при покупке недвижимости на вторичном рынке. Для участия один из супругов должен быть младше 35 лет, причем скидку дадут и неполным семьям — маме или папе с ребёнком.

· Скидка 0,5% для зарплатных клиентов Сбербанка. Она распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

· Скидка 0,3% при покупке квартиры на ДомКлик. Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте ДомКлик и отмечено значком «Скидка 0,3%»

· Скидка 0,3% при электронной регистрации сделки. Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. В одном из следующих разделов нашего лонгрида разберем этот сервис подробнее.

Факт №5. Больше первоначальный взнос – больше возможностей для экономии на ставке

Первоначальный взнос по ипотеке — это деньги, которые вы даете продавцу как часть оплаты за недвижимость. Чем больше первоначальный взнос, тем лучше для вас, главное – внимательно смотрите на условия ипотечной программы. Если ставка снижается при первоначальном взносе от 10%, лучше внести эту сумму и снизить ставку. От размера первоначального взноса зависит и размер самой ипотеки — кредита на покупку жилья. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше ежемесячный платеж.

Факт №6. Подобрать и проверить будущую квартиру можно не выходя из дома

На поиск недвижимости и сбор документов у вас будет 90 дней с момента одобрения заявки. В ипотеку вы можете купить дом, квартиру или комнату, участок для строительства или дачу. Вы можете поискать недвижимость самостоятельно или обратиться за помощью к риелтору. Если вы покупаете квартиру в новостройке, вы можете воспользоваться сервисами подбора недвижимости. Например, прямо в личном кабинете ДомКлик вы можете получить список предложений от надежных застройщиков с учетом ваших пожеланий и выбрать квартиру со скидкой до 10%.

Чтобы обезопасить себя от признания сделки недействительной, необходимо больше узнать о приобретаемой квартире. На что обязательно нужно обратить внимание?

· Проверить участников сделки.

· Изучить историю переходов права. Чем длиннее история объекта недвижимости, тем больше рисков.

· Понять, какие дополнительные документы нужны.

· Получить экспертную оценку. Стоит ли покупать эту квартиру или отказаться от сделки? Такое заключение могут дать профессиональные юристы, которые экспертно оценят объект и дадут рекомендации для вашего спокойствия.

Кстати, хороший сервис по подбору жилья обязательно предложит проверить вам недвижимость перед покупкой. Поэтому если нет возможности проделать все вышеперечисленное самостоятельно, есть смысл обратиться к сервису «Правовая экспертиза» на ДомКлик.

Факт №7. При оформлении ипотеки есть дополнительные расходы, но они могут здорово сэкономить деньги

На деле при оформлении сделки в ипотеку могут возникнуть сопутствующие расходы. Как правило, при оформлении ипотеки большую часть личных накоплений клиент отдает в качестве первоначального взноса. Дополнительные траты кажутся в этом случае обременительными и ненужными, но не пугайтесь — на самом деле они помогут здорово сэкономить в перспективе.

Страхование недвижимости. На самом деле это единственная обязательная услуга, без которой не получится оформить ипотеку. По закону, недвижимость в ипотеке вы обязаны застраховать. Но зато полис защищает вас от риска лишиться приобретенной недвижимости, при этом продолжить выплачивать кредит банку.

Страхование жизни и здоровья. Оно покрывает такие риски, как несчастный случай или даже смерть. Мы искренне надеемся, что полис вам никогда не пригодится, но польза от него точно есть. Цена полиса зависит от разных факторов, например, возраста заёмщика, суммы кредита. Но при этом такая программа помогает снизить ставку, например, в Сбербанке, на 1% при покупке квартиры в ипотеку.

Сервис «Электронная регистрация». Как мы уже говорили, сервис позволяет зарегистрировать право собственности без посещения Росреестра и МФЦ. Услуга оформляется на сделке за 15 минут. После регистрации все документы придут на вашу электронную почту. Стоимость услуги от 7 900 рублей, точная стоимость зависит от региона и типа недвижимости. В эту стоимость уже входит оплата госпошлины. Вы экономите время — вам не нужно будет отпрашиваться с работы и идти в МФЦ, чтобы сдать и получить документы, а после — снова в банк. Кроме того, при покупке недвижимости с помощью сервиса электронной регистрации в

Сбербанке до 1 февраля 2021 года вы получаете скидку на ставку по ипотеке 0,3%. На весь срок кредита!

Факт №8. Продавец получит свои деньги только после регистрации сделки в Росреестре

Такое возможно благодаря сервису «Безопасные расчеты». Продавец получит деньги только после того, как банк получит от Росреестра информацию о том, что переход права произошел.

Как работает сервис, рассмотрим на примере, Сбербанка:

1. Покупатель переводит средства на специальный счет Центра недвижимости от Сбербанка

2. Центр недвижимости от Сбербанка запрашивает информацию в Росреестре о регистрации сделки

3. После регистрации деньги зачисляются на счет продавца

А если сделка по каким-либо причинам не состоится, деньги вернутся на ваш счет в полном объеме. По стоимости такая услуга сопоставима со стоимостью других способов расчета: ячейки или аккредитива. А вот хлопот гораздо меньше плюс вы можете быть уверены, что не потеряете деньги.

Факт №9. Зарегистрировать право собственности можно без посещения Росреестра или МФЦ

Регистрация права собственности на недвижимость — это процесс, в результате которого вы официально подтверждаете в Росреестре свое право на владение недвижимостью. А с помощью электронной регистрации оформить право собственности можно без посещения госслужб. Весь процесс происходит в банке — за один визит.

Что включает в себя сервис электронной регистрации?

· Оплата госпошлины за регистрацию перехода права собственности

· Выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи для всех участников сделки

· Отправка документов в электронном виде в Росреестр

· Взаимодействие с Росреестром и сопровождение регистрации

· Консультации и помощь персонального менеджера

Оформить электронную регистрацию права собственности можно в ипотечных центрах Сбербанка сразу вместе со сделкой покупки недвижимости. Ездить в банк несколько раз не надо.

Факт №10. Если возникли финансовые сложности – платежи по ипотеке можно временно снизить

Если возникли такие обстоятельства, что платить кредит стало тяжело, помните, что вы всегда можете обратиться в банк с заявлением о реструктуризации. Реструктуризация — это внесение изменений в первоначальные условия кредитного договора. Ее цель — снизить ежемесячный платеж.

Подать документы на реструктуризацию кредита в Сбербанке можно онлайн не выходя из дома на сайте. Главное – сделать это своевременно и в прямом

контакте с сотрудниками банка. Не бойтесь обращаться в случае возникновения финансовых сложностей – специалисты банка внимательно изучат вашу проблему и обязательно помогут с решением.

Основанием для реструктуризации кредита могут быть любые обстоятельства, связанные с изменением финансовой ситуации или значительное увеличение обязательных расходов.

ПАО Сбербанк