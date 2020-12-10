10 фактов, которые нужно знать об интернет-банке

Сегодня сложно представить свою жизнь без банка, который всегда под рукой. Многие привыкли совершать платежи в пару кликов с мобильного телефона и переводить деньги близким без посещений офисов. Сегодня мы собрали несколько интересных фактов об интернет-банке, чтобы вместе разобраться в его преимуществах и оценить выгодность его использования.

Факт №1. Полноценный банк без очереди

Интернет-банк — это система, которая позволяет получать услуги банка через интернет. Например, переводить деньги, оплачивать счета или погашать кредит. И все это без походов в отделения и очередей. Зайти в интернет-банк можно с компьютера, планшета, смартфона. Впрочем, на мобильные гаджеты удобнее поставить специальные приложения — ими сподручнее пользоваться. Например, одно из самых функциональных на рынке — Сбербанк Онлайн. В нем можно совершать 99% всех операций, доступных в обычном офисе. Простое и интуитивно понятное приложение Сбербанка уже оценили миллионы довольных клиентов — в 2020 году оно в очередной раз стало лучшим приложением для финансов по итогам всероссийской премии «Рейтинг Рунета».

Факт №2. Ощутимая экономия

Мы уже сказали, что использование интернет-банка делает неактуальным посещение офиса вашего банка. Кроме этого, в онлайне выгоднее менять деньги, покупать страховые полисы, оформлять вклады, кредиты и пакеты услуг. Почему так? Все просто — на обеспечение работоспособности интернет-банка уходит меньше ресурсов, т.к. клиент все делает сам, а операции проводятся в автоматическом режиме и нет необходимости платить сотрудникам.

Факт №3. Приложение и личный кабинет равны

Вы можете пользоваться как личным кабинетом банка через браузер, так и мобильным приложением. Приложением пользуются на смартфонах, а личный кабинет— это интернет-банк, которым удобно пользоваться на компьютере с подключённым интернетом. Главное смотрите, совпадает ли функционал у двух этих систем в вашем банке. К сожалению, не редкость, что приложения, которые использовать гораздо удобнее, обладают значительно меньшим функционалом. В Сбербанке, кстати, такой проблемы нет – приложение и личный кабинет равны по возможностям.

Факт №4. Простая регистрация

Регистрация в интернет-банке очень простая и займет буквально пару минут. Давайте разберем ее на примере Сбербанк Онлайн (ПАО Сбербанк):

1) Получите банковскую карту Сбербанка и подключите СМС-банк 2) Перейдите на сайт https://online.sberbank.ru/ и нажмите «Зарегистрироваться»

3) Введите 16-значный номер своей карты в специальное поле и нажмите продолжить

4) Далее подтвердите регистрацию 5-значным кодом из СМС

5) Система сообщит вам логин и пароль для доступа — при первом входе в сервис рекомендуется сменить учетные данные, чтобы полностью обезопасить дальнейшее использование личного кабинета.

Регистрация в других банках происходит примерно также. Однако в некоторых кредитных организациях вам предложат подойти в отделение для заключения отдельного договора и сами выдадут логин и пароль.

Факт №5. Бесплатное обслуживание

Платить за такой удобный функциональный сервис в крупных банках, как правило, не нужно. Если говорить о Сбербанк Онлайн — то это полностью бесплатный сервис. У него нет платы ни за обслуживание, ни за подключение.

Факт №6. Круглосуточный доступ к финансам

Время от времени случаются ситуации, когда нужно, например, оплатить ЖКУ или срочно перевести деньги кому-то поздно вечером, а все отделения банков уже закрыты. Для владельцев интернет-банка такой проблемы не существует — они могут проводить свои операции в любое время и практически моментально. Кстати, пользователям Сбербанк Онлайн также доступна и круглосуточная поддержка в виртуальном чате. Поэтому пользователи интернет-банка Сбербанка всегда могут получить ответ на интересующий вопрос вне зависимости от времени на часах.

Факт №7. Широкая функциональность

В интернет-банке можно многое – совершить платежи и переводы, открыть или закрыть вклад, получить или досрочно погасить кредит, заказать или заблокировать карту… Практически все операции, ранее доступные только в банковском отделении, сейчас выполняются самостоятельно за несколько минут. Кроме классического набора сервисов ряд банков предлагает и другие необычные услуги. Так, например, в Сбербанк Онлайн можно подключить «Копилку» — это настройка автоматических переводов денег с вашей дебетовой карты на ваш сберегательный счёт или вклад. Функционал приложения позволяет также подать заявку на «Кредитные каникулы», оформить себе любую справку или выписку по счету, а еще контролировать свои расходы с помощью встроенного сервиса «Мои финансы».

Факт №8. Необычные «фишки»

Сегодня все чаще банки внедряют в интернет-банки полезные, но не связанные с банковскими услугами сервисы. В частности, Сбербанк Онлайн предлагает своим пользователям заказать сим-карту и стать абонентом оператора СберМобайл, подключить подписку на сервисы экосистемы «СберПрайм» и приобрести страховой полис. Причем застраховать в этом приложении можно почти все — от домашнего питомца до автомобиля.

Факт №9. Выгодные условия по продуктам

Нередко для того, чтобы перевести как можно больше своих клиентов в онлайн, банки делают условия по своим продуктам в интернет-банке выгоднее, чем в офисах. Например, в Сбербанк Онлайн ставки по вкладам выше, чем при открытии в офисе банка. На оформление вклада уйдёт около 3 минут: просто

переведите деньги с карты или счёта — не нужно нести наличные в банк, да еще и ставка будет выше.

Факт №10. Высокая защищенность.

Самый популярный миф – убеждение людей, что пользоваться интернет-банком небезопасно. Однако это не так – современные разработки в области кибербезопасности и цифровой защиты имеют высокую степень надежности. При входе в интернет-банк работает многоступенчатая система проверки пользователя, а любое действие сопровождается смс-оповещением на ваш телефон. К сожалению, в 99% случаев мошенничества виноваты мы сами – просто потому что бездумно отдаем мошенникам конфиденциальную информацию о своих счетах.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты Сбербанка рекомендуют следовать несложным советам:

1. Для входа в интернет-банк всегда используйте прямые ссылки с официального сайта вашего банка. Не переходите в личный кабинет клиента с подозрительных порталов — при вводе логина и пароля на сайте-двойнике хакерская программа их считает и запомнит.

2. Не сообщайте никому логин и пароль от интернет-банка, а также данные карты — номер, срок действия и секретный код с обратной стороны пластика. Обладая этой информацией, мошенники могут легко войти в систему и отправить ваши деньги в неизвестном направлении.

3. Помните, что банковские сотрудники никогда не запрашивают логин и пароль от личного кабинета, ПИН-код, секретный код с обратной стороны карты, а также не предлагают перевести деньги на «безопасный счет».

4. Подключите СМС-информирование, которое позволит в моменте получать извещения об операциях по вашим счетам или входе в интернет-банк.

5. Если вы пользуетесь мобильным приложением, регулярно обновляйте его и антивирусную систему. Разработчики постоянно повышают уровень безопасности, поэтому не пренебрегайте этим простым правилом.

При соблюдении этих нехитрых правил ваши деньги будут всегда в безопасности, а вы сами сэкономите много времени и средств благодаря правильному использованию удобного и функционального интернет-банка.