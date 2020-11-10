Живая очередь из водителей выстроилась к ГИБДД

Управление ГИБДД во Владимирской области меняют формат приема граждан. Теперь предлагают дожидаться приема в живой очереди или по предварительной записи. Портал госуслуг, куда адресовали всех участников дорожного движения, работал с перебоями. Наконец, жалобы дошли до адресата и от обязательной виртуальной записи решили временно отказаться. У здания МРЭО сразу же выстроились очереди. Уже с половины восьмого у закрытой двери толпится народ.

— Данное решение связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия, — дали официальное пояснение в ГИБДД.

На получение и замену прав, а также регистрацию машин придется потратить больше времени.

В зале МРЭО во Владимире стоят терминалы для организации электронной очереди. Водители занимают живую очередь у здания, потом берут талон по списку и ждут приема. Все равно находится много тех, кто просто «уточнить» и кто попадает без очереди. Как в поликлинике.

Внутрь помещений ГИБДД пускают только в масках, в залах соблюдают социальную дистанцию. В ГИБДД не исключают, что будет изменен график приема граждан, поэтому лучше уточнять информацию по телефонам. Телефон дежурной службы — 54-16-65.



Ранее «Призыв» расказывал опыт нашей коллеги получения водительских прав во Владимире. Ей удалось одолеть портал госуслуг.