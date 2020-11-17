Жители поселка Городищи получили шокирующие счета за отопление

Жители поселка Городищи Петушинского района возмущены новой суммой платежа за отопление. В квитанциях за октябрь значатся от 3 до 7 тысяч рублей. Такие счета получили впервые после июльского повышения тарифа и установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. Люди записали видеообращение, которое направили в СМИ и распространили в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме завышенных платежей за ресурсы.

Семьи просят власти инициировать прокурорскую проверку в отношении управляющей компании Петушинского филиала компании «Владимиртеплогаз» по факту предоставления услуг ненадлежащего качества за полноценную оплату. А также настаивают на том, чтобы депутаты обратились с запросами и ходатайствами в областные и федеральные инстанции для решения вопроса о снижении тарифной ставки. Жители встречались с властями, пытались прийти к компромиссу, услышать объективные причины такого роста тарифов и невысокого качества услуг, но ответы их не устроили.

Жители поселка Городищи:

На встрече было заявлено, что была проведена большая работа по промыву теплосетей. Вопрос: почему из кранов идет грязная вода?

В октябре из-за простоя котельной и поломок жители недополучили тепла. Мы обращались в МУП и администрацию, что теплоснабжение недостаточное. Но их не рассматривали.

Актов не составляли. Нет актов — нет нарушений.

Жители детально изучили вопрос теплоснабжения в целом по Владимирской области и в Петушинском районе в частности. Поселок Городищи оказался в самом невыгодном положении. Тариф повысился аж на 5,6% и составляет 3104 рубля за гигакалорию. Это вдвое выше, чем, например, во Владимире. Эксперты регионального департамента цен и тарифов называют две причины: снижение объемов реализации тепловой энергии потребителям и возмещение выпадающих доходов, образующихся из-за этого снижения. Плательщики недовольны, что все потери перекладывают на плечи потребителей, чьи зарплаты не дотягивают даже до средних по региону. Узнали активные жители поселка и про качество ресурса у соседей. Они уверены, что их котельная работает хуже и в квартиры поступает меньше тепла, чем в дома других населенных пунктов.

— Остановка котельной производилась на короткие промежутки времени. Проводившиеся работы важны для безаварийной эксплуатации котельной и бесперебойной подачи тепла. Общая продолжительность перерыва отопления за указанный период составила 36 часов, в связи с чем в платежные документы за расчетный период «ноябрь 2020» будет включен перерасчет ранее предъявленной платы, — официально заявили «Призыву» в компании «Владимиртеплогаз».

Расчеты коммунальных платежей проводились по среднемесячному и среднегодовому объёму потребления ресурса, а не по показаниям приборов учета тепловой энергии. И жители совершенно не были готовы к тому, что будет такая значительная разница между летними и октябрьскими платежами.

К такому финалу привели сразу несколько решений властей и энергетиков. Жители поселка настаивают на том, что они обязаны скорректировать платежи, чтобы не допустить социального взрыва. «Призыв» будет следить за развитием ситуации. Ранее мы публиковали первое видеообращение из поселка Городищи, которое пока не достигло желаемой цели.