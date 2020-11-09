Жители области перекупают друг у друга лекарства из-за дефицита

Жители Владимирской области вынуждены перекупать друг у друга лекарственные препараты, которые назначают в том числе при коронавирусе. В Интернете все больше объявлений с просьбой продать антивирусные препараты или антибиотики, исчезнувшие из аптек. В рознице нет ни «Арбидола», ни «Сумамеда», ни «Азитромицина». Они уже давно стали дефицитом. За помощью больные обращаются к незнакомым людям через социальные сети. Так, в группе «NEW ПОДСЛУШАНО [В] ПЕТУШКАХ» можно прочитать такую мольбу.

— Люди добрые! Прошу, у кого есть в наличии свободное лекарство, прошу продать для ребенка, капли «Гриппферон» и антибиотик. Заранее благодарю. Админу здоровья! — пишет жительница Петушинского района.

Из аптек исчезли противовирусные препараты и антибиотики.

В комментариях под постом откликнулось сразу несколько человек. Необходимые таблетки у людей есть, купили заранее или остались после курса лечения. Препараты местные жители готовы отдать бесплатно. Никого даже не удивляет такой пост. Кто сталкивался с проблемой, знает, что спрашивать в аптеках лекарства с активным веществом азитромицин практически бесполезно. При этом медики активно выписывают эти препараты людям с подозрением на ковид.

— Я заболела с характерными симптомами: жжение в груди, сильный кашель, потеря обоняния, одышка. Врач прописал «Азитромицин». Никогда бы не подумала, что купить этот недорогой препарат будет невозможно. Супруг объехал несколько аптек, негде его нет, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Ирина. — В аптечке нашла пару таблеток на два дня приема. Но минимальный курс, который мне сказали пропить, три дня. Обзвонила друзей, знакомых, чтобы найти всего одну таблетку. Нет ни у кого. Теперь обращусь в Интернет.

С дефицитом лекарственных средств сталкиваются и беременные женщины.

Будущие мамы рассказывают, что найти в аптеках, например, «Курантил» стало практически невозможно. Причем именно этот препарат часто назначают медики, в том числе для повышения иммунитета, что особенно важно в период распространения ОРВИ, гриппа и и коронавируса. Женщины рассказывают, что вынуждены перекупать препарат друг у друга через созданные чаты.

— Когда у меня началась история с ковидом, появились все характерные симптомы опасного заболевания, мне терапевт сказала, что надо купить «Курантил». Я обошла несколько аптек, мне сказали, что в продаже его нет. Поставщики эти лекарства не поставляют. Возможно, где-то остались запасы, — поделилась своей проблемой с «Призывом» жительница Владимира Татьяна. — В чатах девчонки отдают остатки или сообщают адреса аптек, где его можно достать из-под полы. А «Курантил», как мне пояснил врач, во время беременности нужен для улучшения кровообращения и как защита от вирусов.

В Интернете одни из популярных запросов сегодня: «Азитромицин» аналоги при коронавирусе» и «Где купить противовирусные препараты и антибиотики?». Чем дольше затягивается ситуация с дефицитом необходимых препаратов, тем больше люди создают чаты взаимопомощи. При этом обмениваться таблетками не совсем безопасно. Нет гарантии того, что лекарство непросроченное или хранилось в правильных условиях. Но от безысходности больные обращаются в Интернет.

Между тем ситуация с дефицитом антибиотиков и противовирусных препаратов характерна для большинства регионов страны. Эксперты связывают это в том числе с обязательной маркировкой препаратов. Фармацевты говорят о сбоях в системе, внедренной летом этого года. Добавьте сюда повышенный спрос — лекарства покупают в том числе и впрок. Вот и получаются пустые полки аптек.

Фармацевты не знают, когда лекарства появятся в продаже.

Фармацевты устали отвечать на вопросы, когда появятся лекарства. Из последних данных: препаратов пока нет в том числе на складах. Но все может измениться в один момент. Поэтому, чтобы не терять время в дороге, лучше уточнить все по телефону. Иногда необходимых препаратов нет в сетевых аптеках, но есть в маленьких на углу дома.

При этом надо понимать, что антибиотиками ковид не лечат. Они нужны в случае осложнений, если присоединилась бактериальная инфекция. Но при коронавирусе такое происходит далеко не всегда. И пить таблетки впрок нельзя. Рекомендовать те или иные препараты должен врач. Уже на этой неделе медики должны назначать бесплатные лекарства пациентам с подозрением на коронавирус, которые останутся на лечение дома. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.