Жалоба ООО «Управляющая компания «Заря» на действия конкурсного управляющего ПО «СтройТрейд» признана необоснованной

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба ООО «Управляющая Компания «Заря» на действия организатора торгов – конкурсного управляющего «К…» при проведении торгов по продаже имущества должника — банкрота ПО «СтройТрейд».

Как следует из жалобы, ООО «Управляющая Компания «Заря» подано две заявки на участие в открытом аукционе по продаже имущества должника ПО «СтройТрейд». Однако после того как была подана заявка и внесен задаток, организатор торгов не приступил к проведению аукциона и отменил торги.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Управляющая Компания «Заря» необоснованной, т.к. частью 4 статьи 448 ГК РФ установлено, что организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Комиссией Владимирского УФАС России в действиях конкурсного управляющего нарушений действующего законодательства не установлено.