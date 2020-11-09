Жалоба ООО «Управляющая компания «Заря» на действия конкурсного управляющего ПО «СтройТрейд» признана необоснованной

Владимирским УФАС России  рассмотрена  жалоба ООО «Управляющая Компания «Заря»  на действия организатора торгов – конкурсного управляющего «К…» при проведении торгов  по продаже имущества должника — банкрота ПО «СтройТрейд».

Как следует из жалобы, ООО «Управляющая Компания «Заря» подано две заявки  на участие в открытом аукционе по продаже имущества должника ПО «СтройТрейд». Однако после того как была подана заявка и внесен задаток, организатор торгов не приступил к проведению аукциона и отменил торги.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу  ООО «Управляющая Компания «Заря» необоснованной, т.к. частью 4 статьи 448 ГК РФ  установлено, что  организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

 Комиссией Владимирского УФАС  России в действиях  конкурсного управляющего нарушений действующего законодательства не установлено.

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