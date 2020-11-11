Жалоба ООО Спортхолл «Команда» признана необоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО Спортхолл «Команда» на действия продавца – межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях по продаже имущества без объявления цены – помещение гаража, расположенного по адресу: Владимирская обл., Меленковский район, г. Меленки, проезд Строителей, д.1.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела в обжалуемых действиях продавца – межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, Комиссией Владимирского УФАС России не было выявлено нарушений Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в связи с чем жалоба Заявителя была признана необоснованной.