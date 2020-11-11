Жалоба гражданина «С…» на действия финансового управляющего оставлена без рассмотрения

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гражданина «С…» на действия финансового управляющего «К…» при проведении торгов посредством публичного предложения имущества (квартиры) гражданина признанного несостоятельным (банкротом).

Заявитель жалобы, признанный банкротом, обжаловал действия финансового управляющего по отмене торгов имущества должника до начала торгов вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой, в связи с чем, иные лица не смогли подать заявку на участие в торгах.

Жалоба принята к рассмотрению Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссия Владимирского УФАС России оставила жалобу гражданина «С…» без рассмотрения, поскольку в силу ч. 5 ст. 449.1 ГК РФ должник не может участвовать в рассматриваемых торгах и его права как участника торгов не могли быть нарушены организатором торгов.