Жалоба гражданина «С…» на действия финансового управляющего оставлена без рассмотрения

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба гражданина «С…» действия финансового управляющего «К…» при проведении торгов посредством публичного предложения имущества (квартиры) гражданина признанного несостоятельным (банкротом).

Заявитель обжаловал действия финансового управляющего по отмене торгов имущества должника до начала торгов вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой, в связи с чем, не смог подать заявку на участие в торгах.

В ходе рассмотрения дела установлено, что арбитражным судом в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) приняты обеспечительные меры в виде запрета совершать любые действия с реализацией квартиры и обязании финансового управляющего снять квартиру должника с торгов.

Жалоба принята к рассмотрению Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссия Владимирского УФАС России оставила жалобу гражданина «С…» без рассмотрения, в связи с отсутствием на дату рассмотрения жалобы предмета обжалования, т.к. имущество снято судом с торгов, а действия Организатора торгов не могут нарушить права и законные интересы заявителя на участие в отмененной процедуре.