Зелёный день настал! Сбер раздает максимальные скидки

Сегодня стартовал самый выгодный день в году — Зелёный день от Сбера. Один из крупнейших банков страны широко отмечает свой день рождения и раздает подарки. Акция проходит уже третий год подряд, и «плюшки» становятся все интереснее. На этот раз скидки и другие бонусы предоставили более 170 федеральных компаний! У всех желающих есть два дня, чтобы ими воспользоваться: Зеленый день для частных клиентов проходит 11 и 12 ноября. А у корпоративных клиентов есть целая неделя — с 11 до 17 ноября.

-Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы. К мероприятию присоединились не только компании экосистемы Сбера, но и десятки партнёров по всей стране. Зеленый день -самый выгодный день в году –новая традиция, заметная для всей страны, — рассказывает управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

Чтобы оценить масштабы акции, перечислим некоторые предложения: магазины детских товаров «Дочки-Сыночки» предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald’s — специальный сет за 99 рублей; «Эльдорадо» дает скидку до 30%. Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, DeliveryClub, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберРешения, СберЛогистика, «Сбербанк страхование», «Сбербанк страхование жизни» и прочие. Все предложения можно посмотреть на сайте Сбера.

Зеленый день для частных клиентов проходит 11 и 12 ноября. А у корпоративных клиентов есть целая неделя — с 11 до 17 ноября.

В списке партнеров Зелёного дня и крупные компании Владимирской области. Производитель знаменитых матрасов, кроватей, диванов и постельных принадлежностей Askona участвует в акции Сбера второй год подряд. Скидки на продукцию доходят до 50%. Мало того, подчеркивают представители компании, они плюсуются к скидкам, действующим в Чёрную пятницу.

В этом году к Зелёному дню от Сбера присоединились и застройщики Владимирской области. Скидки дарят группа компаний «Игротэк» и специализированный застройщик Доброград с жилыми комплексами: ЖК Факел, ЖК Эталон, ЖК Парус, ЖК Заречье-Парк, ЖК Молодежный, ЖК Садовый квартал и Город Доброград. Например, поясняет Андрей Черкашин, в Зелёный день покупатель может за те же деньги приобрести квартиру большей площади.

Впервые Зелёный день — масштабный праздник в честь дня рождения Сбера — прошел в 2018 году. Уже в 2019-м к акции присоединились новые партнеры. Позитивный эффект отметили и покупатели, и продавцы. Одни получили покупки по выгодным ценам и без очередей, вторые — прибыль. А в этом году Зелёный день приобрел фантастические масштабы.

Финансовые услуги оказывают: ПАО «Сбербанк», АО «Сбербанк лизинг», ООО СК «Сбербанк страхование», ООО СК «Сбербанк страхование жизни».