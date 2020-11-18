Заведения общепита проверили на наличие QR-кодов

Ревизоры проверили, как работает система QR-кодов во владимирских кафе, ресторанах и барах. Также проверяющие смотрели на ведение журнала термометрии, проведение дезинфекционных мероприятий, запас масок и дезинфицирующих средств, а также на соблюдение дистанции. В рейд вышли сотрудники департамента предпринимательства, мэрии и Роспотребнадзора. Подобные мониторинги проходят еженедельно.

Проверяющие отмечают, что нарушений встречается все меньше. Так, с 13 ноября по Владимирской области состоялось более 500 проверок кафе и ресторанов. По итогам составлено всего 14 протоколов.

— Бизнес старается соблюдать все правила, так как предприниматели понимают, что несоблюдение правил – это ответственность и штрафные санкции, – пояснила представитель управления Роспотребнадзора Светлана Костина.

Заведения общепита проверяют еженедельно.

Однако в ходе состоявшейся накануне проверки нарушитель все-таки нашелся. В одном из городских заведений общепита должностные лица несколько дней не заполняли график термометрии. В этом случае Роспотребнадзором будет составлен протокол.

О нарушениях, связанных с использованием QR-кодов в заведениях общественного питания, не сообщается. Между тем введение этой системы губительно отразилось на работе многих кафе, баров и ресторанов. Всего за несколько дней поток клиентов резко упал. Люди боятся утечки данных и отказываются получать QR-код.

Зачем нужны QR-коды и как они работают, об этом «Призыв» рассказывал здесь.