Застройщики на Мира не могут поделить дороги

Четырехполосную дорогу строят в районе улицы Мира во Владимире. Она идет от Студенческой, по холму, мимо АЗС и должна выйти на магистраль. Строительные работы выполняет частная компания, которая возводит новый жилой квартал. Ее направление уже хорошо видно с верхней точки на Мира, рабочие уже утрамбовывают щебень, ставят бордюрный камень. Но от этой масштабной стройки страдают люди из соседних домов. Техника разбила единственную дорогу, ведущую от домов до поликлиники, остановки, магазинов и школ. Более того, в угоду одним жителям хотели перекрыть дорогу другим.

— Застройщик домов решил отклониться от первоначального проекта дороги и вклиниться в нашу дорогу. Но тогда бы мы не смогли выезжать ни на Мира, ни в сторону Студенческой. Поворот был бы слишком крутым, машинам не вписаться. Писали жалобы, сделали все, как было. Теперь другие застройщики разбили нам дворовую территорию и перекрыли выезд к автодрому университета. В этом году они уже должны были приступить к благоустройству своей территории. Но ничего не делается. Мы очень боимся, что свое они сделают, а наше все бросят, — тревожатся жители дома № 9 по улице Мира.

Новый жилой квартал на Мира и Студенческой строят 4 компании.

У каждого из четырех застройщиков своя правда и мнение по поводу развития инфраструктуры квартала. У жителей высоток возникло мнение, что, где им удобно и менее затратно, там и делают выезды, тротуары и дорожки. Возникает резонный вопрос: куда смотрит мэрия, которая обязана контролировать действия частников и найти для них лучший компромисс по размещению дорог? Жители направили обращения в городскую администрацию, но реакции пока нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что начались работы по подготовке к строительству Рпенского проезда. До конца года важный дорожный объект уже должен быть готов на 3%, а к 2023 году его планируют запустить.