Запросы владимирцев во вторую волну пандемии изменились

Андрей Сергеевич, житель Владимира, достал антибиотики, ставшие вдруг дефицитом во Владимире. Он купил их в Москве. Не сам — договорился со знакомым, сын которого учится в столице. Тот приезжал на выходные домой, а перед поездкой заглянул в столичную аптеку и взял нужное лекарство. Дело не в редком везении. Просто то, чего нет здесь, есть там. Это традиция, которой не один десяток лет.

Волна с волной не сходится

— И прежде в случае ажиотажного спроса или просто дефицита тех или иных медикаментов Москва и Подмосковье бронировали значительные объёмы востребованных лекарств, — пояснила работник владимирский фармацевтики с многолетним стажем. — Несколько лет назад так случилось с «Арбидолом». У нас его было не достать, а в столице — пожалуйста.

Велик соблазн порассуждать об особом московском обеспечении с советских ещё времён, но суть в другом. В том, что разделение людей на «достойных» и тех, кто «перебьётся», проецируется на глубинку, на отношение к людям уже здесь, во Владимирской области, на атмосферу общества, где в трудное время — а сейчас именно оно — граждане чувствуют себя оставленными один на один со своими трудностями.

Владимирцы меняют своё мироощущение в условиях пандемии.

Первая волна пандемии вызвала панику, но явила и подзабытые чувства общности, взаимного интереса и готовности людей поддержать друг друга: для позитива одни демонстрировали в соцсетях свои таланты, другие устраивали балконные и уличные концерты, волонтёры прочёсывали область с мешками гуманитарной помощи для контингента 65+. Сейчас это резко пошло на убыль. Позитив — тоже.

Стало понятно, что ковид не ограничился двумя-тремя месяцами, а за второй волной может наступить третья, четвёртая и т.д. Балконные концерты потеряли актуальность, поскольку вроде бы разрешены обычные, правда, никто на них не ломится, и залы хорошо если набирают санкционированные 25%. Волонтёры не востребованы. У людей чувствуется усталость и апатия. Почему?

Просто устали

Что разочаровывает, рождает недоверие? То же, что обычно. Несовпадение декларируемого и реальности — того, что есть на самом деле. Разительно отличаются рапорты о налаженной системе быстрого тестирования на ковид и чехарда с этими самыми тестами. Отчёты по всё новым и новым открытым койкам и трудности госпитализации. Заверения в том, что отработаны чёткие алгоритмы действия «скорой», дежурных врачей и маршрутизация в целом и долгие часы ожидания специалистов, нестыковки, отсутствие координации.

Несоответствие заявленного и реального говорит об ошибке в критериях.

Вчера недоверие подстегнула история с губернатором, залечивающим ковид не во Владимирской области, за здравоохранение которой он отвечает, а в Подмосковье. Объяснения главы региона, данные в личных аккаунтах — мол, не хотел занимать чьё-то место, может, кому-то оно нужнее, — не слишком убедительны. И дело не в том, что его оздоровительная поездка в соседний регион поставила под сомнение эффективность владимирской медицины. Это сигнал: те, у кого есть выбор, здесь не лечатся. А у 99% населения выбора нет. И даже местными возможностями далеко не все могут воспользоваться.

Смена запросов

Полгода жизни с пандемией изменили запросы людей. Если весной-летом волонтёры общероссийской акции «Мы вместе» получали во Владимирской области 60-70 заявок в день, то сейчас — десяток в неделю. Около трёхсот добровольцев, полгода назад сбивавшихся с ног, снабжая пенсионеров, инвалидов и многодетных бесплатной едой из «тележек добра», сегодня большей частью находятся в резерве.

— В связи с тем что количество заявок сократилось в разы, волонтёры сейчас ищут возможность быть полезными в другом качестве, — сообщил «Призыву» Михаил Мосеянчик, региональный координатор по работе со СМИ акции «Мы вместе». – Например, 60 человек сейчас заняты на «горячей линии» департамента здравоохранения. Консультируют позвонивших, если вопрос профессиональный – переключают на сотрудников облздрава.

Удивительно, если вдуматься. Люди 65+, которые могут всё необходимое получить на дом, причём на халяву, игнорируют запреты, нарушают режим самоизоляции и выходят на рынки, в магазины и аптеки, закупая нужное на свои кровные. Почему?

Вовсе не по глупости, надо полагать. Изменились приоритеты. Во-первых, относительная свобода стала цениться выше бесплатного пайка. Во-вторых, мелькнула мысль, что продуктовым набором и поддержкой волонтёров (к ним никаких претензий, молодцы ребята!) помощь, в общем-то, и ограничится, между тем как главный вопрос — а если накроет ковид, то что тогда? — остаётся открытым.

Общественники, связанные с благотворительной деятельностью, сообщают, что сейчас всё больше и больше запросов идёт от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, так или иначе связанную с коронавирусом. Переболел — пошли осложнения, что делать? Лишился работы, устроиться негде — кто поможет? Бизнес прогорел, денег нет, долги — как жить? И так далее, и тому подобное.

Система здравоохранения тоже обращается за поддержкой: например, просит транспорт для подвозки врачей.

И эти запросы, вопросы, проблемы адекватного ответа пока не получают, а главное — просвета нет, поскольку «накопленный опыт в борьбе с пандемией» никак не трансформируется из количества в качество.

Индикаторы отношения

Говорить об изменениях настроения жителей Владимирской области мы сейчас можем преимущественно по собственным ощущениям и по той информации, которой располагаем, а это, разумеется, не вся картина. Но в целом, скорее всего, напряжённость растёт, и об этом свидетельствуют общероссийские тенденции.

В октябре, в начале второй волны, ФОМ дал результаты исследований: по мнению 51% респондентов, в стране преобладают тревожные настроения. Буквально на днях это подтвердил аналитический центр Юрия Левады, изучавший отношение к пандемии. Если весной 44% опрошенных боялись заразиться коронавирусом, а 56% нет, то сегодня соотношение поменялось — 64% и 34%. То есть опасения значительно усилились.

Изменения, обусловленные не только медицинским аспектом, но и тем, что происходит в экономике, в социальной сфере, безусловно, сказываются на нашем с вами мироощущении. Об этом, собственно, говорилось ещё летом, когда ситуация была более-менее нормальной. Глава Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что, согласно проведенному 5 июня опросу, горизонт планирования у россиян просел: 46% россиян не готовы планировать будущее более чем на несколько месяцев (35% в 2019 году), при этом 11% планируют свои дела в перспективе всего одного дня.

Строить планы на срок до пяти лет готовы 31% россиян, в 2019 году показатель составлял 42%.

Сейчас, наверное, трудно найти результаты аналогичных исследований, проводившихся в 90-е. Но что-то подсказывает, что мы увидели бы там немало общего. Это жаль. Возвращаться на десятилетия назад — больно. Тем более что мучает ещё один вопрос: только ли вирус в этом виноват?