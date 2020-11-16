Закончите строчку песни «ДДТ»

Вспомните творчество самой «осенней» рок-группы

Заканчивается, пожалуй, самое поэтическое время года. Сколько прекрасных стихов и замечательных песен написано про осень! Но если русских поэтов очаровывало «пышное природы увяданье», то российских рок-исполнителей больше волновала эмоциональный окрас этого сезона. Первым, кто из отечественных рокеров на всю страну запел про осень, был Юрий Шевчук. Было это задолго до того, как из радиостанций и телевизионных приёмников прогремел главный народный хит «ДДТ» «Что такое осень». Унылость времени года Шевчук поэтически изображал и в своих ранних песнях, например, в произведениях «Песня невесёлая» и «Мёртвые дожди». Знаменитая «В последнюю осень» появилась намного позже, не говоря уже об «Осенней» из альбома «Единочество». С помощью этого теста давайте вспомним творчество самой «осенней» рок-группы.

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