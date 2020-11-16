Закончите строчку песни «ДДТ»

Что такое осень? Это ветер

Вновь играет рваными цепями.

Осень, доползем ли, долетим ли до ответа… Как же справиться с цунами? Кто стоит за нашими плечами? Что же будет с родиной и с нами? Правильно! Неправильно! -

И что мы можем - можем жить,

Еще, конечно же, любить,

Приятель, выбрось камень свой… Наполним небо добротой Бери шинель, иди домой И генерал, и рядовой Правильно! Неправильно! -

И кто знает, какой новой верой

Решится эта борьба?

Быть, быть на этом пути… Наша судьба! Призывает труба! Вперед, голытьба! Правильно! Неправильно! -

В суете нaступaет совсем одинокaя ночь,

Лезут мысли о третьем конце и уже не до снa.

Hо нa следующий день приводим

мы ту, что не прочь,

И, тихонько сползaя с постели,

отступaет войнa.

Я получил эту роль… И что дальше? И «Оскар» теперь мне вручат Мне выпaл счaстливый билет Правильно! Неправильно! -

В последнюю осень ни строчки, ни вздоха,

Последние песни осыпались летом...

Прощальным костром догорает эпоха… И вряд ли я стану московским кадетом И мы наблюдаем за тенью и светом И жизнь разбросала нас по кюветам Правильно! Неправильно! -

Белая река, капли о былом.

Ах, река-рука, поведи крылом.

Я тону и мне, в этих пустяках,

Рюмка на столе… Небо на руках Солнце в облаках Счастье в только в снах Правильно! Неправильно! -

Ты не плачь, если можешь – прости.

Жизнь не сахар, а смерть нам не чай.

Мне свою дорогу нести.

До свидания, друг, и прощай.

Это все, что останется после меня.

Это все… Что зовется мечтой Что возьму я с собой Что любимо тобой Правильно! Неправильно! -

А культура, вспотев в целлофане дождей,

Объявляет для всех Ночи Белых Ножей.

И боимся все мы, что дойдем до войны... Непонятна весьма Весна Напои допьяна, Весна Виновата она, Весна Правильно! Неправильно! -

Сколько раз, покатившись, моя голова

С переполненной плахи летела сюда,

Где Родина. Еду я на родину,

Пусть кричат – уродина…

А она нам нравится… Хоть и не красавица С нами позабавится Березами кудрявится Правильно! Неправильно! -

Что нам ветер да на это ответит,

Несущийся мимо, да сломавший крыло.

И, упав между нами, так недолго любимых,

Разбил он объятья… Как первобытное зло Как о колено весло Как простое стекло Правильно! Неправильно! -

Просвистела и упала на столе,

Чуть поела да скатилась по золе.

Убитых песен, да мне нечего терять.

Мир так тесен… Надо больше доверять Дай-ка, брат, тебя обнять Эти путы не разъять Правильно! Неправильно! -