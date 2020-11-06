Захотела и смогла! Необычный клуб объединил более 100 женщин

Женский клуб во Владимире «Я женщина. Захотела и смогла» помогает найти подруг по духу и интересам, нескучно и познавательно провести время. Участницы клуба щедры не только на эмоции, но и на добрые дела. Они поддерживают друг друга, а также некоммерческие организации города. Идейный вдохновитель объединения Анна Ляпунова рассказала, зачем был создан клуб и что из этого получилось.

Выбрось горелый тост

В интернет-пространстве Анну Ляпунову многие знают, как Анну Сергеевну. «Призыв» познакомился с ней год назад, когда Анна для клуба и всех желающих организовала встречу с писательницей и известным блогером Ольгой Савельевой. А еще в клубе были встречи (все не перечесть) с нутрициологом, медиатором, парфюмером, дизайнером, психологом, флористом, поэтессой! Участницы клуба обсуждают фильмы в киноклубе, готовят в студии, делятся впечатлениями о книгах в читательском клубе, играют в психологические игры, посещают СПА, выезжают на пикники.

Женский клуб был создан в 2017 году, но полгода народ общался только виртуально. Анна Ляпунова вспоминает:

— Я всегда много работала, иногда по 10-12 часов, некогда было подумать о себе. И, вернувшись во Владимир из Москвы, где отпахала 5 лет, взяла тайм-аут от бешеного ритма жизни. И поняла, что столько всего прошло мимо меня. А в окружении осталось не так много заинтересованных в общении людей, которые бы могли и хотели встречаться, общаться, делиться друг с другом. Замужество, дети, быт, проблемы – все это откладывает отпечаток на отношениях.

Да и наше общество с некоторым пренебрежением относится к женщинам: они должны принести себя в жертву семье, работе, детям. Женщина задвигает себя на задний план, забывает о собственных потребностях. Я это называю синдромом «подгоревшего тоста». Он проявляется, когда женщина, почти не задумываясь, выбирает для себя худшую опцию из всех предложенных, например, самый горелый тост.

Это правило распространяется не только на завтрак, но и на все остальные области жизни. Женщины чаще жертвуют карьерой ради семьи и больше заботятся о здоровье детей, чем о собственном. Распределяя деньги, в первую очередь тратят на нужды семьи, и только потом (если что-то остается) — на себя.

Но ведь женщина способна реализовать себя не хуже мужчины, а иногда намного лучше. И реализовываться не только в бизнесе и профессии, но и в хобби, делиться с другими знаниями, навыками. Просто не всегда у нее есть шанс, возможность и самое важное — поддержка.

И мне захотелось объединить женщин, чтобы они «выбросили горелый тост» и почувствовали себя счастливыми и объединенными новой идеей.

—Подруга, с которой уже лет 20 дружу, меня поддержала: «Нас уже двое, организатор мероприятий и репетитор, вдруг мы еще будем полезны кому-то со своими навыками и идеями». И в феврале 2017 года я создала группу «Я женщина. Захотела и смогла» в известной соцсети. Женщины стали потихоньку в группу добавляться, общаться, знакомиться.

Через полгода мы решили встретиться в реальной жизни, так как нас уже было человек 30. И нам так понравилась встреча, так всех она подстегнула и наполнила энергией, что мы стали собираться раз в 3 месяца, потом чаще, а сейчас почти каждую неделю. На сегодняшний день в клубе более 130 активных участниц.

Увлечены и счастливы

Участницы клуба едины во мнении, клуб – это интересно, это поддержка друзей и толчок к развитию. «Призыв» задал некоторым участницам два одинаковых вопроса: «Что вам дает женский клуб? И какое самое яркое событие было в клубе?»

Певица и ведущая Надежда Горшенина любит посещать творческие мастер-классы, открывает для себя каждый раз что-то новое:

— Наша группа — это единение совершенно разных женщин, но увлеченных своим делом! Группа даёт поддержку, подставляет плечо в трудную минуту. Это энергия, которую сначала отдаёшь, а затем получаешь вдвойне!

В период самоизоляции, когда у кого-то появлялись трудности, то друг друга поддерживали морально и даже финансово (кто сколько может), что тоже немаловажно, ведь некоторые потеряли работу, доход!

Самое яркое мероприятие для меня — благотворительный вечер с организацией «Владимирские дети — ангелы», где мне посчастливилось стать ведущей и организатором. Мы собрали 300 000 рублей, благодаря которым ребёнок прошёл долгожданную реабилитацию. Я сама мама и понимаю, какое важное и доброе дело делаем, а от того радостно на душе!

А еще в нашей группе все девочки добрые, с открытыми сердцами, поэтому и крылья появляются жить, творить и дарить радость!

Председатель организации «Владимирские дети-ангелы» Ирина Долганова:

— Я всегда за интересные мероприятия, они помогают отвлечься от рутины, бытовых проблем. И здорово, что в женском клубе можно найти для себя мероприятие на любой вкус. Нетворкинг, например, дает мне много полезных и нужных контактов, дарит ощущение поддержки и уверенности, что помощь придет, что ты не один. Интересны мне разноплановые мастер-классы, они обучают новым навыкам, помогают выявить свои слабые стороны, поработать над ними, это отлично в плане саморазвития.

К сожалению, на трехлетие клуба я не присутствовала, хотя мероприятие прошло весело и феерично. Да любое событие в клубе очень разноплановое и классное. Это новогодние мастер-классы, новогодняя вечеринка и, конечно же, благотворительный вечер, где все собрались и в едином порыве помогли ребенку со сбором средств на реабилитацию.

К сожалению, коронавирус многое поменял в планах клуба, но мы не переставали общаться, встречаться и поддерживать друг друга.

Для медиатора Светланы Неплох самым грандиозным событием стало день рождение клуба, когда собралось много единомышленников:

— Все было весело, задорно, искренне и торжественно. Клуб для меня – это единение душ. Клуб мне дает ресурсы жить и работать, дарит встречи с интересными, прекрасными людьми!

С клубом жизнь интересней

— Чтобы вступить в клуб, что нужно сделать?

— Найти нас в Facebook, добавиться в группу, рассказать о себе. Разделяя нашу миссию, обязательно участвовать в живых мероприятиях.

— Кстати, какой средний возраст женщин в клубе?

— Женщины от 30 до 40 лет. Многие участницы очень сдружились и общаются вне клуба, вместе путешествуют, общаются и сотрудничают. Некоторые случайно попадают в наш клуб, а потом остаются. В клубе есть фотограф Маша Зверева. Приглашая ее на первое мероприятие, а я с ней еще не была лично знакома, я спутала ее с однофамилицей, которой написала в соцсетях, приходи! А она пришла, ей так все понравилось, что с нами в клубе осталась. И она мне написала: «Как я рада, что ты ошиблась, написав мне, я узнала про клуб и теперь с вами».

Благотворительность – это приятно

Когда человек наполнен, хочется сделать мир чуть лучше, помогая другим. В клубе участницы решили взять кураторство над Владимирской областной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Владимирские дети-ангелы». Председатель организации Ирина Долганова – тоже член клуба «Я женщина. Захотела и смогла». Наши женщины постоянно помогают закрывать сборы на лечение детей.

В прошлом году активисты клуба организовали благотворительный вечер, где выступали артисты, проходили мастер-классы, работала ярмарка. Мероприятие готовили два месяца, денежных вложений на раскрутку и организацию не было. Бюджет был нулевым.

Праздник удался благодаря волонтерам, меценатам, неравнодушным людям с большими сердцами. На вечере была собрана внушительная сумма. Организаторы вечера направили их в благотворительный фонд «Владимирские дети-ангелы».

Анна Ляпунова уверена, что благотворительность может быть приятной:

— Можно отдохнуть и пообщаться, а заодно и помочь финансами. На западе культура благотворительности иная, там люди охотно и с удовольствием помогают тем, кто в этом нуждается. Многие считают, чтобы развивать бизнес, надо отдавать и делиться, быть благодарным. И тогда вселенная поможет! У нас люди часто не верят в благотворительность, боятся обмана.

В нашем клубе помощь адресная. Мы помогаем не только детскому фонду, но и приюту для животных «Собака на счастье». Устраиваем распродажи, онлайн-аукционы. Кстати, на последней гаражной распродаже летом собрали 50 000 рублей, это одна четвертая сбора на лечение ребенку.

— У клуба есть какие-то трудности и проблемы?

— Трудность одна: когда мы организовываем благотворительное мероприятие, сложно найти помещение. Не будем лукавить, коронавирус испортил многие наши планы: отменились поездки, некоторые задуманные мероприятия, в том числе и благотворительный пикник, который хотели провести еще в мае.

— Мы так много говорили о счастье других, а вы сами счастливы? «Подгорелых тостов» на вашей тарелке нет?

— Счастье – это моменты, которые необходимо фиксировать в своей памяти, чтобы в тяжелой ситуации вспомнить о них с благодарностью. Супруг и сын меня очень поддерживают, помогают. Сын, например, сам выжигал доски на благотворительную ярмарку, заработал 1 500 рублей и все отдал в фонд «Владимирские дети-ангелы».

Я бывшая КВНщица, всегда полна идей, мне трудно усидеть на месте. Я экстраверт, нравится работать с людьми. И если с помощью нашего клуба его участницы смогли стать счастливее, раскрыть свой потенциал, найти подруг, то все это не зря.