Зачем нужно знать свой кредитный потенциал?

Если вы планируете купить квартиру, поменять мебель или сделать ремонт в кредит, лучше заранее знать, на какую сумму стоит рассчитывать. Именно для этого в «Сбербанк Онлайн» существует бесплатный сервис «Кредитный потенциал». Он показывает, сколько денег банк готов дать вам в долг с учётом вашей платежеспособности и текущей кредитной нагрузки.

Важно отметить, что расчёт кредитного потенциала не является заявкой на кредит. Это только предварительные данные, которые позволяют понять, на какие условия стоит ориентироваться.

Полина А. воспользовалась сервисом «Кредитный потенциал»:

«Мы с мужем решили обновить кухню. Прошлись по мебельным магазинам и центрам бытовой техники, сравнили цены и выбрали оптимальные для нас, подсчитали бюджет и поняли, что без кредита не обойтись. У нас у обоих зарплатные карты Сбербанка. Чтобы не тратить время, решили прикинуть свой кредитный потенциал в приложении банка на смартфоне. Зашли в раздел «Кредиты» и выбрали пункт «Рассчитать и взять кредит». Ответили на несколько вопросов, внесли контактную информацию и указали недостающие данные. Через несколько минут пришло уведомление на телефон о том, что кредитный потенциал рассчитан. В приложении «Сбербанк Онлайн» мы увидели сумму, которую можем тратить на погашение кредитов и максимальную сумму кредита, которая может быть одобрена. Полученная информация нас с мужем вполне устроила и мы тут же заполнили заявку на потребительский кредит, также в «Сбербанк Онлайн».

ПАО «Сбербанк»