Зачем население берет потребительские кредиты?

Мы попросили жителей Владимирской области рассказать о своем кредитном опыте и попытались понять их личные впечатления о потребительском кредитовании в Сбербанке:
Сергей, 22 года
Брал кредит на дорогой телефон. Погасил досрочно, без каких-либо дополнительных комиссий.
Юлия, 28 лет
Получала платное дополнительное образование. Взяла потребительский кредит в Сбербанке, положительное решение получила быстро. Банк перевел кредитные средства на карту, а какие-либо непредусмотренные платежи отсутствовали.
Виолетта, 29 лет
Решила приобрести новый холодильник. Кредит погасила досрочно, посетив офис банка. Привлек тот факт, что при выдаче кредита и при досрочном погашении никаких комиссий не было.
Анатолий, 40 лет
Купил сыну планшет на день рождения в кредит. Через 2 месяца погасил свою задолженность перед банком, получив квартальную премию на работе. Проблем с досрочным погашением кредита не возникло.
Леонид, 26 лет
Осенью слетали с любимой девушкой на юг. Отлично провели время на море вдвоем. Устроить такой праздник помог потребительский кредит. К концу года Леонид собирается выплатить весь кредит полностью, досрочно.
ПАО «Сбербанк»
Фото: news.myseldon.com
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