Зачем население берет потребительские кредиты?

Мы попросили жителей Владимирской области рассказать о своем кредитном опыте и попытались понять их личные впечатления о потребительском кредитовании в Сбербанке:

Сергей, 22 года

Брал кредит на дорогой телефон. Погасил досрочно, без каких-либо дополнительных комиссий.

Юлия, 28 лет

Получала платное дополнительное образование. Взяла потребительский кредит в Сбербанке, положительное решение получила быстро. Банк перевел кредитные средства на карту, а какие-либо непредусмотренные платежи отсутствовали.

Виолетта, 29 лет

Решила приобрести новый холодильник. Кредит погасила досрочно, посетив офис банка. Привлек тот факт, что при выдаче кредита и при досрочном погашении никаких комиссий не было.

Анатолий, 40 лет

Купил сыну планшет на день рождения в кредит. Через 2 месяца погасил свою задолженность перед банком, получив квартальную премию на работе. Проблем с досрочным погашением кредита не возникло.

Леонид, 26 лет

Осенью слетали с любимой девушкой на юг. Отлично провели время на море вдвоем. Устроить такой праздник помог потребительский кредит. К концу года Леонид собирается выплатить весь кредит полностью, досрочно.

ПАО «Сбербанк»