За сутки во Владимирской области коронавирусом впервые заразились 140 человек

Во Владимирской области число заражённых коронавирусом впервые достигло 140 человек за сутки. Это новый антирекорд. До этого максимальное количество заболевших за 24 часа было зафиксировано накануне, 29 ноября, – 137 случаев. Возросло и число активных носителей вируса. На данный момент в области ковидом инфицирован 1751 человек. Накануне цифра была ниже – 1743.

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили еще 6 летальных исходов. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 319 жителей региона.

Общее число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч человек.

Динамика по выздоровевшим по-прежнему позитивная. За сутки больничный закрыли сразу 126 человек. Хотя, если сравнивать с предшествующей неделей, когда за сутки выздоравливали более 200 пациентов, цифра стала существенно ниже.

По данным на 29 ноября, в больницах региона действуют 1556 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1364 из них заняты, это 88% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса во Владимирской области стартует в начале следующего года.