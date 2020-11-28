За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели 135 человек

Сразу 135 жителей Владимирской области за сутки заболели коронавирусом. Таким образом, вновь побит абсолютный рекорд за все время пандемии. Максимальное количество инфицированных за сутки было зафиксировано накануне, 27 ноября – 131 случай. Для сравнения, еще в сентябре регистрировалось от 25 до 35 инфицированных за 24 часа. Общее количество заболевших за время пандемии в регионе приближается к новой психологической отметке в 13 тысяч.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали 12 962 раза.

При этом число активных носителей вируса уменьшается. В настоящий момент болеют 1827 человек, днем ранее было 1923. Положительную динамику продолжает демонстрировать и показатель по выздоровевшим. За минувшие сутки больничный закрыли сразу 231 человек. Всего же вирус победили 10 822 пациента. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 313 жителей области.

По данным на 27 ноября, в больницах региона действуют 1549 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1313 из них заняты, это 85% всех мест.

— Временное сокращение общего числа коек на 10 единиц вызвано проведением работ по выделению 20 коек в стенах областной клинической больницы в обособленный блок для беременных и рожениц со среднетяжёлым и тяжелым лечением коронавируса, — поясняет облзрав.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом областные власти ввели новые ограничительные меры. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.