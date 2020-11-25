За 10 месяцев жители Владимирской области оформили более 58 тысяч потребительских кредитов в Сбербанке

За 10 месяцев текущего года Сбербанк во Владимирской области выдал более 58 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 12 млрд рублей.

Средний чек потребительского кредита составляет 207 тысяч рублей. Наиболее популярными целями трат традиционно являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля.

С 13 ноября 2020 года Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Благодаря выгодному предложению клиенты банка могут снизить ставку на 2 процентных пункта по кредитам от 300 тысяч рублей, заявки на которые оформлены в период акции: для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Также акция распространяется на «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей. Общий срок действия предложения до 28 января 2021 года.

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Приближение любимого праздника-Нового года увеличивает спрос на кредитование. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам еще более выгодные условия: до 28 января 2021 года они могут воспользоваться новогодним предложением от Сбербанка и порадовать себя и близких незабываемыми подарками». Подробности – на сайте Сбербанка.

ПАО «Сбербанк»