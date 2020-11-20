Вязниковцы попросили губернатора уволить главврача больницы

Вязниковская райбольница за время пандемии лишилась 13 врачей, включая руководителей сельских поликлиник. С таким заявлением на днях выступили местные общественники, подкрепив его коллективным обращением медиков. Активист Руслан Сагадеев обратился сегодня к губернатору с просьбой снять с должности главного врача ЦРБ Светлану Максимову, из-за неэффективной работы которой якобы и возник кадровый голод. В облздраве на ситуацию взгляд другой. Там заверили, что кадровые потери наблюдаются с начала 2019 года, когда из больницы ушли сразу три терапевта, ревматолог, зав. поликлиникой, гинеколог, кардиологи и ещё ряд специалистов. Причины расторжения трудовых отношений — разные: выход на пенсию, получение инвалидности, переезд, переход на другую работу.

Нехватка врачей в Вязниковском районе — 60 человек, медсестер — 70.

Сейчас в районной больнице, включая её филиалы, работают 111 врачей и 311 работников среднего звена. Кадровая ситуация в Вязниках сложная, впрочем, как и в других районах области. Проблема системная, поэтому директор департамента здравоохранения области Елена Утемова, комментируя демарш общественников, попросила «не раскачивать лодку». Делу это не поможет, специалистов с ходу всё равно не найдёшь, а вот потенциальных работников такие истории отпугнуть могут.

Между тем положение, учитывая пандемию, серьёзное. Сейчас в Вязниках развернут ковидный госпиталь с мощностью в 26 кислородных коек. Есть отдельные боксированные палаты для пациентов с пневмонией. Все боксы разделены шлюзом. Также в больнице имеется реанимационная палата с аппаратом ИВЛ. Но кто-то всё это должен обслуживать. А местных жителей на днях испугали слухи об уходе заведующего инфекционным отделением.

— Я связалась с заведующим инфекционным отделением. Он меня заверил, что много лет работает в больнице и у него не было и мысли оставить пациентов и свой коллектив в столь тяжелое время. Он продолжает там трудиться, — успокоила Елена Утемова.

Тем не менее говорить о том, что претензии к главврачу возникли на пустом месте, было бы неверно.

— Недовольство уволившихся медиков, с которыми я общаюсь, напрямую связано с руководством. Разбегаются и врачи, и медсестры, — рассказал «Призыву» Александр Калёнков, зав. отделением заготовки и переработки крови и её компонентов. – Я, как внешний совместитель, работал в районной больнице на полставки два года. И был уволен якобы за прогул, которого не совершал. По этому поводу обратился в суд и выиграл тяжбу.

ЦРБ, однако, не только несёт потери. В Вязники начали привлекать медицинские кадры. Недавно туда трудоустроились 4 молодых доктора — два терапевта, педиатр и реаниматолог. А в инфекционное отделение, которое было развернуто на базе детского отделения, пришла работать ординатор медицинского вуза, дипломированный врач.