Всю ответственность за бездомных животных возложат на муниципалитеты

Депутаты Законодательного Собрания в первом чтении приняли закон Владимирской области о бездомных животных. Он касается ряда полномочий, которыми теперь официально наделены органы местного самоуправления. Теперь вся ответственность за отлов, доставку бездомных псов в приют, а также их вакцинацию, стерилизацию, чипирование ложится на муниципальные власти. Чиновники должны будут обеспечить пожизненное содержание животных в приюте в течение 6 месяцев, если не удалось пристроить или вернуть в прежнюю среду обитания. А если животное инвалид — оставить его жить в приюте.

— На местах более удобно и практично решать эти вопросы, нежели на областном уровне. И такая тенденция идет во всех регионах страны, – озвучил свою позицию Максим Тихонов, директор регионального департамента ветеринарии.

Все эти нововведения необходимы и нужны, чтобы соответствовать федеральным нормам. В прежние годы на отлов и чипирование псов в областном бюджете выделялись средства, но они не осваивались. Муниципалы этим не занимались, потому что желающих не было, на торги никто не шел. Теперь каждый муниципалитет должен выделить под приюты участок, причем немаленький, с охранной зоной. На первое время денег область даст, а дальше местные чиновники должны взять его в собственность и содержать.

Но депутаты уверены, что органы местного самоуправления с такими задачами одни просто не справятся. Приюты сейчас не отвечают требованиям нового закона, многие на грани банкротства. А дополнительное финансирование со стороны областного бюджета проблему не решит. Поэтому законодатели предлагают либо строить новые государственные приюты в районах, либо сотрудничать с коммерческими предприятиями.

— Рабочая группа по данному вопросу уже есть, я являюсь её руководителем. Замечу, что создавать приюты не региональная обязанность — говорит Дмитрий Рожков, вице-спикер Законодательного Собрания. – Но мы принимаем закон, а под его требования ни один приют, питомник не проходит. Там четко прослеживается создание охранных зон. То есть если вы на передержке содержите 100 собак, то зона должна быть не меньше 200 метров по радиусу. Если этим будут заниматься муниципалитеты, у них просто нет таких земель, которые подойдут под приюты. Поэтому полностью поддерживаю вопрос создания государственно-частных компаний, либо отдельно – частные и государственные.

На город Владимир ещё пять лет назад закладывалось всего по 200 тысяч рублей в год на отлов бездомных собак, заметили депутаты, и даже когда эту сумму увеличили до 2, а потом до 6 миллионов рублей, в очередь на торгах никто не выстроился. Единственная компания «Амест» не стала продлевать с мэрией контракт. Тем временем во Владимире в последние два года участились случаи нападения собак. Их жертвами становились и дети, и взрослые. Этим летом покусанная жительница Владимира отсудила у властей города 651 тысячу рублей.

Как реагирует департамент ветеринарии на очередные нападения бездомных животных? Проводятся плановые рейды, ответил главный областной ветеринар. Депутаты настаивают, что нужно создавать компьютерную базу с данными о чипированных животных. И чтобы вся эта информация хранилась в департаменте ветеринарии. В итоге новый закон депутаты всё-таки приняли, но с оговоркой.

— Я вижу пассивность со стороны администрации Владимирской области по этой теме, поэтому огромная просьба к вам активизироваться, от вас должна быть инициатива. Если её не будет, никакой закон ничего не поможет сделать. Если система не будет работать, сколько денег ни направляй, эффекта не будет. Поэтому закон в первом чтении мы примем, во втором будем спрашивать с вас организацию системной работы вместе с главами городов и районов, — подчеркнул спикер областного парламента Владимир Киселев.

Каким образом законодатели с областными властями собираются решать проблему животных, станет понятно ко второму чтению закона. Но ясно одно — муниципалы в одиночку не справятся со стаями бездомных псов.

Ранее «Призыв» сообщал, что неизвестные обстреляли собак на территории приюта «Единство». Он находится во Владимире на улице 16 лет Октября.