Вся правда о QR-кодах. Прошлись по ресторанам и кафе Владимира

Пятница, 13-е. Обед. В ресторане «Марио» пока не так много народу, но офисные работники уже подтягиваются на бизнес-ланч. Мы с коллегами садимся за столик в углу. Подходит официантка, протягивает меню и очень вежливо просит QR-код (картинка с ним стоит на каждом столике). Я достаю смартфон. «У вас андроид», — говорит печально девушка. Мне почему-то становится неловко. Она поясняет, что вот на айфонах сканнер QR-кодов установлен по умолчанию. А мы с андроидами должны обязательно скачать такое приложение. «А если у меня кнопочный телефон?» — спрашиваю. «Тогда я вам помогу», — снова очень вежливо отвечает официантка. Она достает свой телефон, открывает специальный сайт и вводит мой номер телефона. Регистрация пройдена. Наконец, можно поесть.

Это был первый пункт нашего рейда по кафе и ресторанам Владимира. Так 13 ноября во Владимирской области начала работать система QR-кодов. По простому: не зачекинился, не поел. Зачем нужны QR-коды, как они работают и все ли заведения справились на «отлично» (спойлер — не все), читайте в этом материале.