Вся правда о QR-кодах. Прошлись по ресторанам и кафе Владимира

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Не зачекинился, не поел
Пятница, 13-е. Обед. В ресторане «Марио» пока не так много народу, но офисные работники уже подтягиваются на бизнес-ланч. Мы с коллегами садимся за столик в углу. Подходит официантка, протягивает меню и очень вежливо просит QR-код (картинка с ним стоит на каждом столике). Я достаю смартфон. «У вас андроид», — говорит печально девушка. Мне почему-то становится неловко. Она поясняет, что вот на айфонах сканнер QR-кодов установлен по умолчанию. А мы с андроидами должны обязательно скачать такое приложение. «А если у меня кнопочный телефон?» — спрашиваю. «Тогда я вам помогу», — снова очень вежливо отвечает официантка. Она достает свой телефон, открывает специальный сайт и вводит мой номер телефона. Регистрация пройдена. Наконец, можно поесть.
Это был первый пункт нашего рейда по кафе и ресторанам Владимира. Так 13 ноября во Владимирской области начала работать система QR-кодов. По простому: не зачекинился, не поел. Зачем нужны QR-коды, как они работают и все ли заведения справились на «отлично» (спойлер — не все), читайте в этом материале.
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Зачем вообще понадобились QR-коды в кафе?
Владимирская область любит смотреть на старшего брата. Примеру Москвы мы следовали в первую волну коронавируса, продолжаем и сейчас. Систему QR-кодов сначала опробовали на ресторанах и кафе столицы, и вот она пришла к нам. Зачем? Как объясняют чиновники, чтобы оповещать посетителей о возможном контакте с заболевшим коронавирусом. Т.е. вы приходите в заведение, регистрируете свой визит с помощью QR-кода, оставляя контактный номер телефона. Ваши данные вносятся в базу этого заведения. Если в этот день и в это же время за одним из соседних столиков сидел человек, который потом заболел, вам отправят СМС.
Гораздо понятнее, зачем эта система нужна общепиту: чтобы работать. Предприниматели это открыто признают. Все они еще в первую волну ощутили на себе все прелести локдауна — полного закрытия. Те, кто смог выжить, сейчас готовы сделать все, чтобы этого больше не повторилось. Осенью с подъемом заболеваемости коронавирусом власти ограничили время работы заведений — обслуживать посетителей разрешили с 6.00 до 23.00. После встреч с представителями бизнеса дали поблажку — продлили рабочее время до часу ночи, но с условием введения QR-кодов. И их предприниматели сочли наименьшим злом.
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Как это должно работать?
Итак, как это должно работать. Заведение общепита регистрируется на портале pr-rest.avo.ru. Сайт находится в введении регионального департамента цифрового развития. Там вводятся все необходимые данные о кафе, баре, ресторане. Каждое заведение получает свой QR-код — индивидуальный графический идентификатор. Плакат с этим QR-кодом вывешивают на входе. Выглядит он как на картинке ниже. Многие из вас уже видели такие на дверях заведений. Обслуживать посетителей без чек-ина запрещено. За нарушение грозят солидные штрафы.
Что делать посетителю. Если, как уже говорилось выше, у вас айфон, наводите камеру на QR-код. Появляется ссылка на этот самый сайт. Вы вводите свой номер телефона. Регистрация пройдена. Вы в базе этого заведения. Показываете официанту или администратору результат регистрации. Говорят, сканер по умолчанию есть и на некоторых новых моделях смартфонов, работающих на системе Android. Если нет, скачать бесплатное приложение можно в Play Маркет, их там много, я выбирала по рейтингу и отзывам. Установили, открыли, навели камеру на QR-код. Как и в первом случае появляется ссылка на сайт, переходим, вводим свой номер телефона. Все, вы полноправный гость.
А что если телефон разрядился, тормозит приложение или вообще у вас старый добрый кнопочный друг? Вам должны помочь сотрудники заведения. Вам останется только продиктовать свой номер.
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Сотни кафе и ресторанов зарегистрировались в системе
Уже к обеду 13 ноября в системе зарегистрировались 450 заведений общепита Владимирской области, сообщил «Белый дом». Постепенно подключатся все, мало кому хочется налететь на штраф или вообще закрыться из-за нарушений. В центре Владимира на входе во все заведения уже висят плакаты с QR-кодами. Плакаты дублируются и внутри. Я зашла в несколько заведений в центре — везде спрашивают регистрацию. При необходимости помогают. Сейчас как никогда важно быть внимательными друг к другу. В кафе, барах и ресторанах каждый клиент на счету, разрешенная посадка — до 50% наполняемости зала. А нам, посетителям, совсем не хочется, чтобы снова все закрылось.
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Очереди выстроились в ресторанах самообслуживания
Заведения, где есть администраторы и официанты, вошли в систему без особых проблем. Проходимость там не такая большая, есть возможность помочь каждому посетителю. Другое дело рестораны самообслуживания. Каждый выкручивается, как может. Например, в «Макдоналдсе» на улице Гагарина на входе поставили человека, который проверяет QR-коды. Мгновенно скопилась небольшая, но очередь. Учитывая, что туда часто ходят целыми компаниями, ситуация будет повторяться.
Сложнее оказалось в ресторане «Глобуса». Место популярное, с огромной проходимостью, особенно в выходные дни. В субботу днем моя коллега наблюдала такую картину: охранники пытались объяснить посетителям, как зарегистрироваться. Но получалось не очень. Многие никогда не пользовались QR-кодами, соответственно не понимали, как их отсканировать. В результате нашлись те, кто просто сфотографировал квадратик, показал охраннику, а тот не понял подвоха. С временем эта неразбериха, конечно, пройдет. Но понервничать придется многим.
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А что дальше?
Вот все заведения общепита зарегистрировались в системе, а посетители смирились и чекинятся. Но что будет дальше? У меня лично есть вопрос к сохранности личных данных. Номер телефона при регистрации попадает в базу департамента цифрового развития администрации Владимирской области. Доступ к информации, подчеркивают чиновники, имеют только его сотрудники. Но гарантирует ли это безопасность базы?
А вот, например, второй вопрос: система-таки нормально заработает, и вдруг вы получите СМС-оповещение, что имели контакт с инфицированным человеком. Что делать с этим сообщением дальше, тоже не объясняется. Видимо, опасаться и следить за своим состоянием. Как на деле это будет работать, покажет время. Если вам, дорогие читатели, придет такое сообщение, напишите нам: info@prizyv.ru.
Своим опытом посещения ресторанов и кафе по QR-кодам делитесь в комментариях к этому тексту! Всем приятного аппетита и здоровья!
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