Врач ковидного госпиталя спасает людей и стоит в «планке»

Во Владимировскую область, преодолев тысячу километров, приезжают работать молодые врачи. Звучит как нонсенс, но это правда. Вот уже 4 года в городской Гусь-Хрустальной больнице трудится хирург Вячеслав Мирошниченко из Волгограда. Во время пандемии он задействован здесь как врач ковидного госпиталя. Мужчина спасает людям жизни, заставляя легкие пациентов работать в кризисных ситуациях.

— Для меня деньги не главное. Свою важное я понял во время работы здесь: на тебя падает большой груз ответственности, и тебе нужно принять верное решение. От этого зависят жизнь пациента. И я действительно вижу благодарность в глазах людей. Я уже не представляю себе в другой профессии.

К поступлению в медицинский вуз Вячеслав начал готовиться ещё со школьной скамьи. Хотя будучи страшеклассником подавал большие надежды в баскетбольном и волейбольном спорте. Его рост сейчас 2 метра 7 сантиметров! Но в выпускном классе молодой человек решил, что его миссия – избавлять людей от страданий и болезней. Хотя окончательно со спортом Вячеслав не завязал. И в перерыве между рабочими сменами посещает фитнес-клуб. Ведь хирург, который проводит многочасовое смены на ногах, должен быть в отличной физической форме. Кстати, любимое упражнение молодого врача – планка.

В этом году Вячеслав Мирошниченко указом президента награжден орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. О том, почему молодой хирург всё-таки решил начать свою карьеру не в столичной клинике, а в больнице небольшого городка Владимирской области, узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».