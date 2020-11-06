Врач будет наблюдать ковидных больных по телефону

Пациентов, выписанных из ковидных госпиталей без отрицательных тестов, не бросят на произвол судьбы. В течение ближайших дней департамент здравоохранения откроет дистанционный консультативный центр, который будет мониторить состояние отправленных домой больных. Центр будет работать с 8 утра до 8 вечера, все городские поликлиники будут подключены к этой единой системе.

— Тревожность у больных, лечащихся дома, присутствует, — сообщила директор департамента здравоохранения области Елена Утемова. – Пациенту будет вручена памятка с указанием телефонного номера, по которому с ним будет связываться врач. При стабильной ситуации он его продолжит наблюдать, в обратном случае передаст в медучреждение.

Дистанционный консультативный центр создан на базе Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Согласно новым изменениям Минздрава, уже со следующей недели пациентов без двух отрицательных тестов на ПЦР будут выписывать из инфекционных отделений. При условии их удовлетворительного клинического состояния, позволяющего продолжить лечение на дому. У выписанного должна быть своя отдельная комната. Исключено проживание с ним пенсионеров старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее «Призыв» рассказывал о враче ковидного госпиталя, который спасает людей и стоит в «планке».