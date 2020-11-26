Впервые сразу 15 смертей от коронавируса подтвердили во Владимирской области

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили сразу 15 летальных исходов. Это абсолютный антирекорд за все время пандемии. Максимально за сутки регистрировалось 5 смертей. При этом в облздраве каждый раз подчеркивают, что статистика по смертности формируется только после проведения всех необходимых исследований. На это может уйти до 45 дней. Таким образом, цифры, которые публикуются сегодня, скорее всего, отражают ситуацию на конец октября — начало ноября.

За минувшие сутки в регионе инфицированы еще 129 человек. Больше всего заболевших вновь во Владимире – 23 случая. В Муромском и Гусь-Хрустальном районах заболели 17 и 14 человек соответственно. 8 новых инфицированных в Александровском районе. По 7 положительных тестов получили жители Гороховецкого и Ковровского районов, по 6 — Вязниковского, Юрьев-Польского, Кольчугинского, Киржачского и Камешковского районов. По 5 заболевших в Меленковском, Суздальском районах и городе Радужном, по 3 – в Селивановском и Собинском районах. 2 случая подтверждены в Судогодском районе.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали на территории региона 12 696 раз.

При этом регион вновь установил позитивный рекорд по выздоровевшим. За сутки больничный закрыли сразу 219 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии. Сократилось число активных носителей вируса. На данный момент в области 2020 инфицированных. Накануне цифра была выше – 2125.

По данным на 25 ноября, в больницах региона действуют 1559 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1297 из них заняты, это 83% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что директор областного департамента здравоохранения прокомментировала информацию о загруженности патологоанатомических отделений региона. По словам Елены Утемовой, в моргах никто не лежит на полу.